Epson將傳統吧台打造成互動式遊戲體驗區

2019-04-03 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



隨著科技的進步，零售、消費、娛樂與展演形式更趨多元，互動式體驗的盛行，也讓投影設備成為重要的環境氛圍營造推手。全球投影機第一大品牌的 Epson來台舉辦一場跨領域的投影科技與空間設計論壇，現場透過Epson LightScene雷射投影燈、雷射大電視、互動式超短焦投影、大尺寸拼接投影、數位互動看板及多媒體光雕商品展示櫃打造了六種不同的空間情境應用。

其中，甫榮膺2019年德國iF產品設計大獎的Epson LightScene EV-100／105雷射投影燈與EB-L610U雷射投影機，以兼具精緻外觀與卓越性能的特色，突破商業與居家空間設計的傳統框架，可為設計師帶來更多創作自由及靈活性，將創意的提案化為現實，為零售商、餐廳、酒吧餐廳帶來令人驚艷的動態沉浸式影像解決方案。

Epson表示， LightScene EV-100／EV-105雷射投影燈兼具照明與投影功能，可為購物中心、博物館、娛樂業、飯店業、餐廳與酒吧等場域，提供最先進的顧客體驗解決方案。雷射投射燈的簡潔圓柱形機身設計，採用3LCD雷射光源，具備高彩色亮度，同時支援靜態與動態影像播放，可透過拼接融合功能進行多部投影燈的動態空間設計，靈活打造震撼視覺畫面。

其結合投影與聚光燈的特性可不受限於方形投影框架，可投射至任何物品、表面上，創造出全新且具視覺衝擊性的商品展示方式。隱藏式散熱系統設計不僅可減少視覺上的干擾，精簡的佈線及洞孔使投影燈可完美融合於室內空間，讓消費者能在迷人的環境空間下，目光依然聚焦於展示產品、藝品上，創造令人難忘且耳目一新的動態視覺沉浸式體驗。

Epson 指出， 為各種商業與公共空間所設計的LightScene雷射投影燈採用全密封光學引擎結構，具備更高的穩定度及耐用性，光源壽命長達20,000小時讓運作持久不中斷，更可為業主省去人力維護及更換耗材的不便及成本。雷射投影燈可直接安裝在天花板、地面及燈軌上，並從任何角度投影；具備變焦功能及梯形修正等操作簡易的影像調整功能，配合場地配置靈活調整投影，可突破既往的空間運用限制。

透過Epson Projector Content Manager軟體可輕鬆編輯播放排程及轉換影片格式、管理SD卡資料及建立形狀濾網等多種視覺效果，功能齊全且強大，助力設計師將創意化為現實，創造差異並賦予空間全新的可能性。

位於台北信義區微風松高的掌門精釀啤酒餐廳率先導入Epson雷射投影燈，運用其3LCD高彩色亮度的雷射投影技術，將傳統木質的吧台打造成有趣的互動式遊戲體驗區。透過結合行動裝置的互動式遊戲，像「推杯啤酒」這樣大家熟悉的啤酒遊戲，即可輕鬆地透過投影科技在店內被實現，不但有助於氣氛的營造，店家更可利用獎勵機制增加顧客消費的動機，創造店家獨有的特色。

Epson 強調，LightScene雷射投影燈最大的優勢即是其體積小且安裝簡便，能完美融入任何室內空間。