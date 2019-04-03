阿里巴巴全國客戶體驗中心落戶江西南昌

2019-04-03 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



阿里巴巴全國客戶體驗中心3日正式簽約落戶江西省會南昌，預計今年9月下旬前入駐經營。

中新社報導，江西省南昌市政府3日與螞蟻金服集團、阿里巴巴集團簽約包括螞蟻金服移動支付城市項目、阿里巴巴全國客戶體驗中心項目、菜鳥網路江西運營中心項目。

報導援引南昌市常務副市長蕭玉文表示，阿里巴巴作為全球頂級的互聯網商貿企業，擁有廣泛的消費群體，其中客戶體驗中心是連接消費者和商家的關鍵紐帶。

「阿里巴巴南昌客戶體驗中心項目是新經濟環境下，我們與阿里巴巴集團在新業態、新模式合作上的一次有力探索。」蕭玉文說，南昌市高度重視客戶體驗中心項目，並在項目選址、場地租金、裝修投資、稅費減免、員工住宿等方面給予最優惠的政策支持。

阿里巴巴也承諾項目運營後向南昌市逐步引入電商配套服務領域內知名企業，以及業界先進的業務體驗流程和服務流程。

報導指出，目前雙方已就落戶協議核心條款達成共識，該項目落戶南昌綠地國際博覽城，面積約3600平方公尺，預計今年9月下旬前正式入駐運營。

蕭玉文說，項目正式運營後，將創造海量就業機遇、培養大量專業人才、拓展多種新興業務，以技術和人才的溢出效應，助推南昌市成為新的電商服務之都。