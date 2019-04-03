英特爾推第二代伺服器晶片 伺服器代工廠有機會受惠

2019-04-03 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英特爾（Intel）宣布推出第二代伺服器處理器Xeon，並積極說服大客戶採用新一代的產品，外界認為，隨著英特爾推出新晶片，對伺服器代工廠如廣達、英業達及緯穎等業者，有機會在2019下半年推升一波換機潮。

英特爾推出多種不同版本的Xeon處理器，其中最高級的Xeon Platinum 9200將配置56個處理器核心。英特爾正在說服諸如亞馬遜、谷歌和微軟等資料中心大客戶，讓大客戶們相信，英特爾的產品能夠繼續提高性能，適合不斷變化的需求。

英特爾表示，新的Xeon處理器內置人工智慧（AI）的元素。處理器還將連接到英特爾發明的新型記憶體Optane。英特爾表示，這種存儲技術可改善處理器的資訊流，是提高電腦性能的一個關鍵因素。

緯穎今天也宣布，推出全系列伺服器產品，支援英特爾第二代Xeon可擴充處理器，新款伺服器可以滿足資料中心對儲存與用電效率的需求，而且可以在不需要變更硬體設計下，提供更高效率的AI效能。

緯穎總經理洪麗甯表示，很高興緯穎全系列產品升級至第二代Intel Xeon可擴充處理器，不但提升整體運算性能，還能夠更靈活的因應來自AI、大數據分析與相關延伸應用所帶來的多樣化工作負載需求。

針對2019年伺服器景氣，緯穎之前表示，過去三年大客戶持續採購伺服器，2019年上半年大客戶將整理目前的伺服器產品，讓產品更有效率，因此，上半年伺服器需求疲軟，希望下半年伺服器產業能恢復成長。

廣達之前則指出，2019年伺服器業務仍將以兩位數字以上成長，尤其該公司旗下雲達，近期拿下日本樂天電信虛擬化電信機房訂單，使得2019年展望持續看好。

至於英業達表示之前指出，2019年來自企業伺服器的業務將持平或小幅增長，但是資料中心伺服器業務，仍將以兩位數字成長。

目前全球四大資料中心伺服器客戶為谷歌、亞馬遜、微軟與臉書，這四大咖占有全球六成以上的市場，至於中國大陸的BAT，即百度、阿里巴巴與騰訊，則占有全球約13%的市場。受到美系大咖2019年採購伺服器降溫的影響，使得上半年伺服器供應商的業績表現將較為平淡。