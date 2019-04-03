夏普筆電將進軍台灣 搶市場與人才

2019-04-03 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



日經亞洲評論報導，夏普旗下筆電製造商Dynabook表示，將於2019年5月左右赴台灣桃園設立子公司，加深與母公司鴻海的協調合作，利用鴻海的供應網絡來降低採購成本，提高利潤率，同時吸收台灣的產業人才，預期將挑戰華碩與宏碁在台灣的筆電版圖。

外電報導，Dynabook的桃園子公司，名為台灣玳能科技公司，將負責開發台灣市場銷售通路，同時肩負部分設計與研發職務；目前Dynabook 的研發工作大多在日本進行。

此外，Dynabook顯然準備從台灣同業手中挖掘人才，來強化自身研發設計團隊。而宏碁、華碩等台灣知名PC製造商，因來自美國等地廠商的競爭，產品銷售已出現滑落。

夏普是在2018年10月斥資約40億日圓（約新台幣11.2億元）收購東芝旗下個人電腦（PC）部門TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS（TCS），把Dynabook 等品牌收入囊中，並在2019年1月將TCS更名為Dynabook，且正計劃利用鴻海的資源來重振PC事業。

Dynabook在2019年1月中旬時，已經在日本推出首款PC產品「dynabook G」系列筆電（計有G5、G6、G7、G8等四款機種）其中商用版機種在1月17日進行販售、消費性機種在1月24日開賣。

Dynabook會長石田佳久之前表示，「將活用夏普集團的總戰力、藉此提高品牌價值」。dynabook G系列筆電當前僅將在日本國內販售、月產目標為1.5萬至2萬台，今後考慮前進海外市場。Dynabook目前在中國杭州市擁有自家工廠，同時考慮活用夏普或鴻海的生產能力。

目前Dynabook的產品以筆電為主，不過，今後計劃活用鴻海的生產、採購力，開賣伺服器、桌上型電腦等新產品，且除了日美歐等先進國家市場的高性能機種之外，也將推出專用機種開拓亞洲等開發中國家市場，藉此擴大產品陣容。