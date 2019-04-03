華為任正非透露 消費者業務5年後達到1,500億美元

2019-04-03 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



華為「心聲論壇」今天刊登了一份華為創始人任正非在公司內部的講話。任正非透露，華為消費者業務（CBG）2023年希望達到1500億美元的銷售收入目標，而整個華為集團會在2500億至 3000億美元之間。

上海《第一財經》援引任正非表示，今年華為的改革重點，一方面是運營商BG（CNBG），二是消費者BG（CBG）。CNBG改革是集團親自抓的戰略重點，集中精力把管道聯接業務做成世界戰略高地，此外，華為授權CBG“軍團作戰”，自主改革，改革的內容包括組織結構設計和薪酬體系，消費者管委會對業務體系仍然有管轄權利。

不久前，華為在深圳總部發佈2018年年報顯示，華為2018年全球銷售收入達人民幣7212億元，相當於1069億美元，年增長19.5%，淨利潤人民幣593億元，增長25.1%。

報導指出，從各個主營業務來看，華為運營商業務銷售收入2940億元，與上年持平。企業業務銷售收入744億元，增長23.8%。消費者業務銷售收入3489億元，增長45.1%。

「在組織設計和薪酬分配的邊界內，放開讓你們做實驗，給五年時間，看看你們能不能打造一支鐵軍。」任正非說。

報導稱，在任正非的講話中，透露華為消費者業務2023年希望達到1500億美元的銷售收入目標，而整個華為集團會在2500億至3000億美元之間。

任正非說，在當前形勢下，華為堅持「鐵拳」（技術和產品領先）、「法律」、「輿論」三股力量同時前進，爭奪最後的勝利。

「鐵拳」，就是研發和市場，在董事會和常務董事會的領導下堅定不移地向前走，真正實現技術和產品領先。「你們不是說2023年要達到1500億美元的銷售收入嗎？整個公司會在2500-3000億美元之間，在這個條件下，公司這五年將要投入1000億美元研發經費，從網路架構的重構，實現網路架構極簡、網站極簡、交易模式極簡、交付運維極簡，實現網路極安全和隱私保護符合GDPR（一般資料保護規範）要求。」任正非說。