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鴻海子公司富智康集團收縮行動業務進軍汽車項目

2019-04-03 18:41聯合報 記者張運祥╱即時報導

鴻海集團旗下的富智康集團正檢視並逐步縮小智慧手機生産業務，且要求旗下工程團隊轉向研究未來智慧聯網車用等相關應用。  

日經中文網報導，富智康在這個時間點，轉向開發車用並嚴格檢視智慧手機客戶及業務，是二線手機企業及整個智慧手機産業放緩並面臨巨大挑戰的縮影。富智康的母公司鴻海是全球最大的蘋果iPhone手機生産商

報導指出，在香港上市的富智康集團主要客戶包含小米、Nokia、Sharp、Google等搭載Google安卓系統的智慧手機生産，同時還有許多二線智慧手機企業，例如金立、魅族、美圖。但是大多數客戶都遇到手機放緩的衝擊，也讓富智康的業務受到許多挑戰。富智康連續二年業績惡化，2018年凈損擴大到8.57億美元。

報導援引知情人士透露，富智康已有數百名員工從去年下半年開始陸續離開公司，或轉往鴻海集團其它部門，其中有的工程團隊已有一半的工程師轉往開發車用業務，富智康從幾年前有高達20個手機客戶，現在僅剩約10個客戶。

報導引述一位了解富智康計劃的消息來源稱：「車用電子是很好的題材，因為汽車産業很大。但這不是垂手可得的機會，還有很多供應鏈認證問題。」

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