Altaba基金啟動清算 擬賣15%阿里股份

2019-04-03 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



澎湃新聞報導，當地時間4月2日，前身為Yahoo的Altaba基金宣布，董事會已批准該基金的清算和解散計劃，並尋求出售其持有的15%阿里巴巴股份。Altaba持有前雅虎資產，包括雅虎日本股份。

2日收盤，阿里巴巴漲0.47%，收181.74美元。盤後跌1.45%，收179.10美元。阿里巴巴目前股票市值約4711億美元，以此計算，15%阿里巴巴股票市值約為706.65億美元。

據Altaba新聞稿，該基金擬在股東批准清算和解散前，出售不超過其持有的50%的阿里巴巴股份，並計劃在股東批准後出售剩餘的阿里巴巴股份。對阿里巴巴股票的出售將通過公開市場交易或私人處置方式進行。

Altaba基金目前估計，按照上述解散前的清算分配，基金能夠對股東進行清算分配的總額介於約398億至411億美元，對應Altaba每股股價區間76.62美元至79.22美元。

該基金首席執行官Thomas J. McInerney表示，「自2017年6月以來採取系列提升股東價值的積極行動，由於交易折扣減少且股票表現明顯優於其基礎資產的綜合，已經取得可觀結果。」

Altaba想要出售阿里巴巴股票和清算解散的計劃仍需要股東批准。據Altaba官網，截至2018年12月31日，公司總資產約480億美元，其中82%為阿里巴巴股票。