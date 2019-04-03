Altaba基金啟動清算 擬賣15%阿里股份
澎湃新聞報導，當地時間4月2日，前身為Yahoo的Altaba基金宣布，董事會已批准該基金的清算和解散計劃，並尋求出售其持有的15%阿里巴巴股份。Altaba持有前雅虎資產，包括雅虎日本股份。
2日收盤，阿里巴巴漲0.47%，收181.74美元。盤後跌1.45%，收179.10美元。阿里巴巴目前股票市值約4711億美元，以此計算，15%阿里巴巴股票市值約為706.65億美元。
據Altaba新聞稿，該基金擬在股東批准清算和解散前，出售不超過其持有的50%的阿里巴巴股份，並計劃在股東批准後出售剩餘的阿里巴巴股份。對阿里巴巴股票的出售將通過公開市場交易或私人處置方式進行。
Altaba基金目前估計，按照上述解散前的清算分配，基金能夠對股東進行清算分配的總額介於約398億至411億美元，對應Altaba每股股價區間76.62美元至79.22美元。
該基金首席執行官Thomas J. McInerney表示，「自2017年6月以來採取系列提升股東價值的積極行動，由於交易折扣減少且股票表現明顯優於其基礎資產的綜合，已經取得可觀結果。」
Altaba想要出售阿里巴巴股票和清算解散的計劃仍需要股東批准。據Altaba官網，截至2018年12月31日，公司總資產約480億美元，其中82%為阿里巴巴股票。
2016年Verizon宣布收購雅虎互聯網業務，並將其納入威瑞森旗下的美國在線（AOL），該交易中不包括阿里巴巴集團和雅虎日本的股份。2017年，原雅虎公司保留的阿里巴巴集團及雅虎日本股份等資產部分更名為Altaba公司。
留言