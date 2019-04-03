台達電物聯網架構解決方案 亮相德國漢諾威工業展

2019-04-03 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



台達電（2308）今（3）日於漢諾威工業展推出「互聯生智 能源成永續」品牌宣傳計畫，以智能製造、智慧建築以及智慧能源基礎設施為三大主軸，展示符合物聯網架構的多元高效節能解決方案。

此次展示的亮點包括可將工廠的機械設備、營運及能耗資訊統合監測及管理的數位可視化工廠監控方案，以及依微電網概念打造、整合再生能源及儲能系統的電動車充電方案等，以科技實踐智慧城市。

台達電品牌長郭珊珊表示，台達電希望以物聯網科技打造智能、節能的解決方案，協助城市邁向智慧永續，此次在漢諾威展發表全新品牌主視覺及影片『互聯生智 能源成永續』，並以此主軸形塑展覽，呈現台達整合多項解決方案，從發電、儲電、到用電端，實現分散式能源系統，打造『智慧城市』。憑藉著領先的電力電子核心能力，台達已由提升產品能效逐步擴展至微電網等級的整體能源管理，如節能的樓宇自動化方案、微電網電動車充電方案等，都是轉型的具體成果。

台達電歐洲、中東及非洲（EMEA）區總經理Dalip Sharma表示，台達電以對能源效率管理的專精，提供了包括智慧建築、智能製造以及綠色資通訊及能源基礎設施等永續城市不可或缺的各式物聯網解決方案，例如為斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦的Avion購物商場打造整合儲能系統的電動車充電方案，就是台達協助城市邁向智慧、低碳的實例。