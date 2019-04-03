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Google亞太最大研發基地是台灣！未來需要的不是「工程師」，台灣人才最大的威脅是...

2019-04-03 12:55商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

上週在高雄舉辦國際性論壇，話題之一是現在最熱門的創新與人才，專家們分析高雄應該如何轉型升級。

大家討論到韓市長提出的「自由經濟示範區」，也提到人流、物流和金流。專家們一致認為創新是轉型的關鍵，而創新最重要的是人才。深圳代表指出騰訊員工平均年薪是80萬人民幣（約366萬新台幣），具有超級磁吸效應。新加坡代表表示，台灣應從傳統的「招商引資」改為「招智引才」。

一般招商就是叫外商來台蓋工廠，多產生製造工作，但台灣缺乏勞工，因此只能引進外勞。新加坡採取不同的做法，打造優良工作的環境，引進外籍尖端高級專家人才，形成創新群聚。

其實外商從來沒有把台灣看作低成本勞力中心。上週「Google智慧台灣計畫2019」宣示，台灣是Google在亞太地區最大的研發基地。這說明了什麼？外國科技大廠看上的是台灣的優質高端工程人才，而不是廉價勞力。台灣人才懂中文、有國際觀、工作勤奮而且性價比極高。

全世界都在爭奪人才，特別是具有科技背景的。最近在英國《金融時報》上讀到一篇文章「The Canadian brain gain」，非常有啟發。一般人都說「brain drain」（人才外流），但加拿大卻反其道而行，很大原因是受惠川普的移民政策。川普對移民不友善，包括高級知識分子，現在許多好的外國科技人才都改移民加拿大，之前加拿大根本吸引不到這些人。

我當年能夠申請到Stanford，就是因為美國名校有政策要招收一定比例的外國學生，大約25%。川普現在把門關起來，是極其短視的作法，長期絕對會影響美國的競爭力。台灣現在不允許陸生來台，很多大學卻招收不到足夠學生。

上週台大校長管中閔表示，建中畢業生申請出國人數高達15%，這是「可怕警訊」。我最近碰到一位大陸企業家，他準備和美國最頂級的大學在大陸合辦學院，說明中國對人才投資的力度。

外國科技大廠看上的是台灣的優質高端工程人才，而不是廉價勞力。 美聯社
外國科技大廠看上的是台灣的優質高端工程人才，而不是廉價勞力。 美聯社
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台灣未來需要什麼人才？並不只是工程師，更需要「跨領域」人才，這是今年各大金控、企業招募人才的關鍵字。以某大金控為例，面對國際化與數位化浪潮，徵才重點除了「高移動性、外語能力佳」外，更歡迎「具備創新思維、跨界潛力的多元背景人才」加入。

台灣人才雖然優秀，但許多年輕人都跑到中國大陸去了。政府沒有專注打造一個優質的、開放的、國際化的工作環境，許多不合時宜的法規，如一例一休是為藍領勞工而設計，但不應套用在白領知識分子身上。「自由經濟示範區」最應該吸引的是多國籍企業，而焦點又在於人才，而非硬體。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2018世界人才報告」，台灣排名27名，比前年退步4名，在亞洲排名第四，落後新加坡（13）、香港（18）和馬來西亞（22）。三大指標中，台灣在「投資與發展人才」拿下25名，「吸引與留住人才」第32 ，「人才準備度」第27，後兩者分別下降6名和5名。

這說明什麼？台灣留不住人才，而且人才沒有準備好面對未來和國際的挑戰。台灣應該把門打開，才能招智引才。現在台灣是去中國的全球化，怎麼可能有競爭力？

台灣對人才最大的誘因是什麼？不是薪水，也不是友好的居住環境，而是自由的氛圍。對於一個曾在紐約、上海、香港居住過的台灣人來說，我完全能夠理解它的真諦。但最近這個精神正在逐漸消失，上週NCC重罰中天電視台，理由是報導太多韓國瑜新聞。台灣經常指責香港不自由，但我們不也是如此？

台灣一向喜歡把所謂的「民主價值」和美國擺在一起，但我們明顯不如美國。前一陣子美國總統川普在記者會上，因為不滿CNN記者質問的方式，沒收其記者證，被全美媒體大聲撻伐，最後CNN順利拿回他們的權利。

老美民主價值只是話術，還是賺錢第一。特斯拉在上海建立最先進的工廠，並取得大陸銀行巨額貸款。谷歌為了重新進入中國市場，修改符合大陸法規的搜尋引擎，刪除法輪功的敏感字眼。

民進黨的作為其實和共產黨並沒有差別，當政黨可以干預大學校長的選舉，我們所謂的民主只是一種假象。在這種情形下，人民的主要考量是誰能讓其填飽肚子和發大財。

台灣人才最大的威脅並非來自中國大陸，而是未來科技。台灣對新興科技充滿抗拒，無法融入數位社會。最近台交通部草擬「新Uber條款」，要求以1小時起租時數為原則，可能迫使Uber第二度退出台灣市場。Uber競爭對手Lyft剛在美國上市，市值230億美元，為美國今年最大IPO。Uber將接下一棒，全球都在期待，只有台灣不了解世界趨勢。

李開復近日表示，全球將有一半的工作在15年內被AI接管。如果連無人駕駛都會普及，我勸司機趕快轉行。政府如要保護昨日的工作，只會使台灣更晚進入明日社會。那還有什麼工作可以做？李開復分析AI不能創造，也不能從事手眼高度並用的複雜工作，缺乏同理心，因此像護士、社工顧問、科學家比較不會失業。

台灣和中國大陸在AI應用的差異，並非由於大陸技術比台灣先進，而是台灣脫離不掉傳統的包袱，不像大陸那麼勇於「除舊布新」。換言之，我們的人情味害了我們。

小英說「和世界接軌、和未來接軌」，請在前面加上「人才」兩個字，你就知道問題有多難了。

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當上主管，也只去得起「百元理髮」...在台灣，就算是人才，早晚也死路一條

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

自由經濟示範區Google科技業
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