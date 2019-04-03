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華碩ZenFone Max Pro M2日本出包 台灣不受影響

2019-04-03 12:39經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

華碩（2357）近期開賣的新機ZenFone Max Pro M2（型號 ZB631KL），因零組件使用不當，導致日本消費者無法使用特定頻寬。對此，華碩已提供消費者退貨或換機方案。由於出問題的僅日本市場，其他海外國家及台灣不受影響。

華碩日本子公司「ASUS Japan」在官網上公告，上個月在日本上市的ZenFone Max Pro M2（型號 ZB631KL），因無法使用特定頻寬，使用恐違法電波法，故將回收。

據了解，主要是因海外版 ZenFone Max Pro M2（型號 ZB631KL）製造商使用非日本市場規格零組件，導致使用上有缺陷。

對此，華碩提供日本市場消費者退貨或換機方案，換機方案將在4月中旬進行。目前該缺失僅在日本市場，其他海外國家及台灣不受影響。

按照ASUS Japan日本官網顯示，ZenFone Max Pro M2不能支援的頻寬為FDD-LTE B2 / B4 / B12 / B17 / B18 / B19 / B28、TD-LTE B38 / B41及W-CDMA B2 / B4 / B6 / B19。

華碩
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