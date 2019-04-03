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台灣大攻客廳經濟 myVideo大螢幕用戶數年增五成

2019-04-03 12:26經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

電信業積極進軍OTT市場，搶進「客廳經濟」新商機，台灣大（3045）影音串流服務平台myVideo攜手有線電視凱擘、台灣大寬頻，引領國內跨屏觀影風潮，帶動myVideo大螢幕用戶數年成長逾五成，客廳娛樂新風潮儼然成形。

myVideo表示，在電腦及App服務不斷優化下，持續拓展合作夥伴，在BANDOTT、小米盒子、PHILIPS、TCL及SONY、SHARP等智慧電視及數位機上盒裡內建myVideo，提供用戶跨屏大螢幕無縫觀看，帶動myVideo近三年使用大螢幕觀影時數，年年都有近雙倍的成長。

MyVideo指出，2017年底與凱擘、台灣大寬頻的獨家合作，帶動myVideo去年整體總觀影用戶數年成長率高達180%，同時也出現有線電視用戶觀看線上影音的時數較行動端用戶高出一倍的現象，其中又以動作冒險、闔家觀賞類型的電影及幼兒節目黏著度最高。

為回饋機上盒用戶，myVideo從即日起推出「我最入戲－myVideo陪你每一刻」活動，6月底前不限載具觀看myVideo電影、戲劇、幼兒、動漫等上萬部影音，就有機會獲得市價22,900元的Sony藍光家庭劇院組；同時凱擘/台灣大寬頻有線電視及數位機上盒用戶也再加碼抽微型投影機與4K大電視。

四天春假即將來臨，myVideo趁勢推出票房破億好萊塢強檔，另外，鎖定兒童節也推出期間限定破盤優惠「親子99家庭號」方案，4月底前申辦每月只要99元（原價250元，綁約12個月），只要花近四折的超優惠價格，就可以一整年把myVideo最新電影幼兒動漫等影片看到飽，申辦通路包括myVideo 官網／App、台灣大哥大myfone門市、凱擘／台灣大寬頻等通路。

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