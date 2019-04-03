工研院智慧道路安全警示系統 獲愛迪生獎肯定

2019-04-03 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



路口意外層出不窮，為解決視線死角問題提升用路人安全，工研院研發iRoadSafe智慧道路安全警示系統，將在美國時間（4）日獲頒有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards），與陶氏化學、Adobe、Abbott、3M、IBM等國際知名機構共同獲得此一殊榮，讓台灣創新ICT科技閃耀全球。

在經濟部技術處科技專案支持下，工研院「iRoadSafe智慧道路安全警示系統」贏得2019年愛迪生獎評審團青睞，入圍「運輸與物流類-乘客安全」決選。

iRoadSafe智慧道路安全警示系統採用工研院自行研發的DSRC車間通訊設備，也曾獲得美國交通部rQPL （Research Qualified Products List）的認證肯定。

工研院iRoadSafe智慧道路安全警示系統團隊代表，也在美東2日下午拜訪紐約市交通局系統工程交通營運副主任Dr. Mohamad Talas，就車聯網現行技術發展與實際應用成果進行交流，主要負責智慧交通系統的Dr. Talas對工研院的場域驗證經驗深感興趣，如以短距無線通訊技術（DSRC）進行精準定位之研究等。

紐約市車聯網示範計畫始自2015年，即將進入最後的成果評估階段，而工研院開發的智慧道路安全警示系統，也已在台灣多個城市進行驗證，雙方針對許多車載資通訊技術的應用與挑戰熱烈討論。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，車聯網技術近年來已越趨成熟，各國都在努力發展車間通訊，並相繼立法推動車聯網應用與服務，顯示未來通訊技術進軍舊車市場、路側建置、應用服務等車聯網商機可期。工研院期望透過資通訊技術攜手產業實現智慧路口、智慧城市，讓台灣邁入藍海市場，提昇國際競爭力。

我國每年因交通事故高達4,500億新臺幣之經濟損失，其中近6成交通事故係發生於交叉路口，大部份是車輛行經無號誌路口未注意路口狀態或行經號誌路口搶紅燈、黃燈造成，又屬車輛與行人之肇事傷亡程度最為嚴重。因此如何降低路口碰撞事故，增進路口安全是目前刻不容緩的課題。

闕志克指出，一般來說，車對車防碰撞，得要所有的車輛都要搭載擁有相同技術透過通訊才能運算相對距離，但現行不可能每一台車都裝有類似技術，所以為了彌補該困境，工研院自主研發iRoadSafe智慧道路安全警示系統，該技術是整合通訊、感測器與交通號誌、設施等資訊，經由防碰撞演算法運算人車物件之間距離進一步預測軌跡，並發出警訊的解決方案。

換句話說，就是在路口裝設感測器如雷達、光達等感測器偵測人車物資訊，通過車載短距無線通訊技術 ( DSRC )，讓車對車、車對路直接通訊，破除視覺盲點障礙、並透過電子看板，提醒用路人達到安全防撞效果。

雖然現行汽車已可透過汽車雷達偵測是否前方有物件進行煞車警示，但汽車雷達在路口常因建築物或其他車輛造成偵測盲點，此時需要靠路上的雷達或光達感測器居高臨下偵測路口動態，擴增駕駛者的可防護範圍。

該技術目前已應用於台北市仁愛路的公車與高雄輕軌沿線路口防撞警示系統，新北市也針對車流量較大的路口進行示範應用，台中則針對易肇事路口設置防撞警示系統，其它桃園、台南等六都的部分路口皆有相關應用。而該技術也技轉給國內車載資通訊廠商，包括亞勳科技、鼎漢國際、福華電子等。

此外，同時也獲得愛迪生獎「醫療/牙科類-先進手術儀器」決選的台灣骨王，結合工研院在生技領域的深厚經驗，成功通過全球首創的智慧骨科手術眼鏡（Foresee-X）之醫療器材法規認證，並順利取得台灣GMP以及ISO13485國際認證。

台灣骨王的智慧骨科手術眼鏡，混合實境手術導航，為未來手術之領航者。