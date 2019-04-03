緯穎伺服器升級 支援第二代Intel Xeon可擴充處理器

2019-04-03 09:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



緯穎（6669）今（3）日宣布全面升級旗下包括19吋、OCP（Open Compute Project，開放運算計畫）與Project Olympus等伺服器產品。將支援第二代Intel Xeon 可擴充處理器，為工作負載優化提供卓越的性能和彈性。結合緯穎在高效率、高可靠度開放硬體的專業，新一代伺服器將協助資料中心以最佳整體擁有成本提高整體營運效能。

支持新一代英特爾處理器系列的產品包括 19產品系列SV300G3（1U），適用於低功耗的多用途伺服器。能同時能滿足資料中心對儲存空間與用電效率的需求。

SV302G3（1U2N），高密度服務器，提供多種系統配置組合，適用於運算密集型工作負載；SV5100G3（1U），Project Olympus多用途伺服器，提供低功耗與性能優化的工作負載。

21產品系列SV7220G3（2U3N），OCP 運算密集型伺服器。同時滿足資料中心對運算效能、用電效率與簡易維護的需求。亦取得 OCP Accepted 認證。

透過搭載第二代Intel Xeon 擴展型處理器，緯穎全系列伺服器產品可提供全面性的效能提升。包括較前一代產品更高的單核性能與CPU頻率。第二代處理器也提高了記憶體速度與容量的支援。支援高達2933MHz的記憶體速度與基於16Gb的 DDR4記憶體模組。

全新的Intel Deep Learning Boost（VNNI）功能，使緯穎伺服器能夠在無需硬體設計變更的情況下提供更高效的人工智慧（AI）推論加速。而藉由對Intel OptaneTM DC持續性記憶體的支援，每個記憶體插槽將可使用最高達512GB的記憶體，讓資料中心能以更合理的價格，提升in-memory database, in-memory analytics或超高速儲存等應用的效能。

緯穎總經理洪麗甯表示，我們一直以來積極投資新技術，以滿足下一代數據中心的需求。很高興緯穎全系列產品升級至第二代Intel Xeon可擴充處理器，不但提升整體運算性能，還能夠更靈活的因應來自人工智慧、大數據分析與相關延伸應用所帶來的多樣化工作負載需求。

英特爾副總裁暨資料中心事業群雲端服務事業部總經理 Raejeanne Skillern指出， 英特爾是開放運算計畫的創始成員，也是Project Olympus的合作夥伴。