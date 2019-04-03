蘋果印度打造新基地 緯創、美律受惠

2019-04-03 02:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱台北報導



蘋果已在印度生產iPhone 7，擴大印度生產比重，並有意將印度打造成為製造基地，緯創、美律與可成等iPhone供應鏈將直接受惠。

外電報導，蘋果在班加羅爾為當地顧客生產iPhone 7，進一步擴大在印度的長期投入。緯創也在班加羅爾郊外生產iPhone SE和iPhone 6s，並自3月初以來在印度生產iPhone 7。

緯創剛獲印度政府通過500億盧比（約新台幣222億元）的產能擴張方案，計劃在當地生產高端蘋果產品。美律是iPhone電聲元件供應商，去年整體iPhone出貨占20%，今年將成長到30%。

外電報導，緯創在班加羅爾近郊有兩座工廠，為蘋果組裝iPhone SE和iPhone 6s，這些產品在印度銷售；今年也將在印度生產iPhone 8。

緯創去年下半年在印度卡納塔克邦Narasapura工業區擴廠，投資額300億盧比興建第二座新廠，第一階段在去年第4季取得建地，預計今年上半年完成。

知情人士表示，蘋果可能還會評估是否向其他市場出口相關產品，因此iPhone 7不太可能降價。分析師表示，主因蘋果會將此獲得的利潤，積極投入銷售和行銷活動。

由於關稅原因，在印度生產iPhone 7成本低於進口的iPhone 7。這也是印度為促進印度製造採取的措施。