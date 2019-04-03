親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

罕見動作 玉晶光斥資18億擴產

2019-04-03 02:36經濟日報 記者劉芳妙╱台北報導

光學鏡頭玉晶光日前罕見宣布，今年擬斥資18.82億元添購機器設備，較去年大增73%，也是六年來最大投資，業界解讀，玉晶光大手筆擴充產能，可能為蘋果今、明年新品預作暖身，不排除搶攻下半年iPhone三鏡頭商機，與大立光分食訂單。

玉晶光是高含金量蘋果概念股，蘋果營收占比達九成，市場人士分析，玉晶光大手筆投資，一是為新產品，或為新規格製程，據了解，近期玉晶光大量開出模具，預訂產能，導致模具市場產生排擠效應，研判可能為下半年iPhone新機準備。

玉晶光自上周四（3月28日）盤後宣布股利及資本投資計畫後，連拉兩支漲停板，昨天一舉衝破400元大關，最高站上411.5元，短短三個交易日大漲25%，股價表現激情。近兩天玉晶光融資水位大減，至2日止，融券張數3,838張，券資比高達59.46%，軋空氣盛，再度成為盤面焦點。

玉晶光昨天終場收409元，漲12.5元，外資法人連三日買超。過去幾年玉晶光並未重訊公告設備投資規劃，去年12月玉晶光法說會上，法人問及有關資本支出計畫，董事長陳天慶強調，公司每年都有擴產計畫，去年玉晶光資本支出主要以汰換舊設備為主，新增30%產能；他表示，今年產能仍以拉高良率、提高單位產出量為主，不會一眛擴增新設備，不過現在外在變數多，仍須視客戶需求而定。

對比陳天慶去年底對產能擴充計劃的說法，玉晶光在3月底董事會大動作宣布將斥資18.82億元擴充產能，該金額僅為設備投資，顯見玉晶光目前產能已不足以支應未來訂單需求。

玉晶光昨（2）日強調，18.82億元僅是計畫，仍視市場需求而定，該金額由多家設備廠商供應，目前計畫由銀行借款支應。

去年第4季因蘋果新機銷售不如預期，玉晶光營收自去年11月以來，營收連四個月衰退，2月營收甚至驟降至2.2億元，月減48.2%，是十年來低點。不過，陳天慶認為，長遠來看，因手機鏡頭走向多鏡頭化，一支手機至少搭載五、六顆鏡頭，加上車用市場需求大，光學鏡頭仍供不應求，產能過剩的問題不存在。

玉晶光近年取得不動產及設備價款 圖／經濟日報提供
玉晶光近年取得不動產及設備價款 圖／經濟日報提供
分享

玉晶光光學鏡頭
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

林之晨創新 台灣大衝刺「超5G」

2019-04-03 02:26

擠進蘋鏈 產能要夠大

2019-04-03 02:37

鴻海傳在印度試產新iPhone

2019-04-03 02:36

台灣大助攻新創 扮10到100加速器

2019-04-03 02:27

蘋果印度打造新基地 緯創、美律受惠

2019-04-03 02:27

策略經營／牧德董座汪光夏 扶植新創 搶AI商機

2019-04-03 00:03

中科前二月營業額大增二成 全年目標上修至8,000億

2019-04-02 21:15

林之晨上任 台灣大要衝刺「超5G」策略

2019-04-02 14:48

台灣大新總座走馬上任 林之晨宣示超5G策略

2019-04-02 14:33

兩關鍵零組件供需緊 研調：下半年面板出貨動能添變

2019-04-02 14:15

台北國際電腦展5月登場 超微總裁將來台開講

2019-04-02 13:15

撼訊科技力推工控顯示卡 將參加2019 Japan IT week ESEC

2019-04-02 12:59

台北國際電腦展5月登場 CEO Keynote邀AMD總裁

2019-04-02 12:42

SEMI成立產業暨人才發展委員會 台積電等企業響應

2019-04-02 11:56

郭台銘顧農民 鴻海旗下富連網買家電送鳳梨

2019-04-02 11:42

世界第一！網球拍起家 橫跨入醫療及航太領域

2019-04-02 09:45

趨勢科技：虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起

2019-04-02 09:00

名家觀點／共享資訊 跨越數據鴻溝

2019-04-02 03:55

台灣之星：5G頻譜 勢在必得

2019-04-02 03:11

賴弦五走過499激戰…拚單月轉盈

2019-04-02 03:11

5G共網共頻 關鍵在商業模式

2019-04-02 03:11

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

誠美材資金遭凍結 營運添變數

2019-04-02 03:11

交大、台達電聯手首創OPTUNS 助益5G發展

2019-04-02 00:28

華映擬裁員2500人 與工會達成協議

2019-04-01 21:35

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41

影／林之晨上任 台灣大贈無敵鐵金剛祝賀

2019-04-02 19:32
看更多

熱門文章

勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

2019-04-02 15:08

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

隱藏的財富！台北超級富豪人數全球第8 但低調不愛炫富

2019-04-02 09:40

台灣隱形富豪低調不炫富「愛瑪仕用牛皮紙袋裝」

2019-04-02 09:31

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

2019-04-02 14:23

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

華航董座何煖軒一封告別信：機師罷工「責任一肩扛起」

2019-04-02 14:04

5,000元 彩券中獎免稅門檻擬調高

2019-04-02 03:50

解析／徵人啟事貼門口恐被罰6萬 算「公開揭示」？

2019-04-02 09:42

台灣珍奶狂征東南亞 下一站奈及利亞

2019-04-02 11:22

節能家電補助申請要快 備齊「六大需求文件」

2019-04-02 11:53

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

台灣金獨董陳錦稷 續盯台銀鉅額備抵呆帳

2019-04-02 15:52

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

民眾買車險竟被要求不能轉保 金管會下三道命令

2019-04-02 20:07

華航董座換人 謝世謙接任

2019-04-02 03:10

賺翻了！勞動基金前二個月賺1,694億元

2019-04-02 12:13

台灣之星：5G頻譜 勢在必得

2019-04-02 03:11

工總3日邀韓國瑜座談 估千億投資有條件進場

2019-04-02 17:11

台銀提列備呆 掀茶壺風暴

2019-04-02 03:38

誠美材資金遭凍結 營運添變數

2019-04-02 03:11

華航人事異動 兩方角力

2019-04-02 03:11

兆豐銀全力衝消金

2019-04-02 03:38

玉山公司治理評量 三個特優

2019-04-02 03:38

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

搶台商回台 桃園將釋七工業區土地

2019-04-02 03:38

華航人事安排 林佳龍：無關派系考量

2019-04-02 11:52

財長促公股銀加強內控

2019-04-02 03:38

長程線機票價撐不住了 最多降4,000元

2019-04-02 12:46

民調顯示九成民眾預期電價將上漲 經濟部也這麼說

2019-04-02 15:43

和泰新車 催動本月車市

2019-04-02 03:11

公司無息借出資金 須報利息收入課稅

2019-04-02 03:50

環評法不修了 設退場機制

2019-04-02 03:28

班機延誤理賠創舉 打開國際漫遊就能全部自動賠

2019-04-02 12:27

趨勢科技：虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起

2019-04-02 09:00

Gogoro 3月掛牌9,433輛 歷年單月新高

2019-04-02 17:16

集邦：COF與​偏光片供需緊 下半年面板出貨動能添變數

2019-04-02 17:24

郭台銘顧農民 鴻海旗下富連網買家電送鳳梨

2019-04-02 11:42

勞退自選VS.全民退休投資 勞部：兩回事沒掛勾

2019-04-02 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top