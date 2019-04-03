罕見動作 玉晶光斥資18億擴產

2019-04-03 02:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱台北報導



光學鏡頭廠玉晶光日前罕見宣布，今年擬斥資18.82億元添購機器設備，較去年大增73%，也是六年來最大投資，業界解讀，玉晶光大手筆擴充產能，可能為蘋果今、明年新品預作暖身，不排除搶攻下半年iPhone三鏡頭商機，與大立光分食訂單。

玉晶光是高含金量蘋果概念股，蘋果營收占比達九成，市場人士分析，玉晶光大手筆投資，一是為新產品，或為新規格製程，據了解，近期玉晶光大量開出模具，預訂產能，導致模具市場產生排擠效應，研判可能為下半年iPhone新機準備。

玉晶光自上周四（3月28日）盤後宣布股利及資本投資計畫後，連拉兩支漲停板，昨天一舉衝破400元大關，最高站上411.5元，短短三個交易日大漲25%，股價表現激情。近兩天玉晶光融資水位大減，至2日止，融券張數3,838張，券資比高達59.46%，軋空氣盛，再度成為盤面焦點。

玉晶光昨天終場收409元，漲12.5元，外資法人連三日買超。過去幾年玉晶光並未重訊公告設備投資規劃，去年12月玉晶光法說會上，法人問及有關資本支出計畫，董事長陳天慶強調，公司每年都有擴產計畫，去年玉晶光資本支出主要以汰換舊設備為主，新增30%產能；他表示，今年產能仍以拉高良率、提高單位產出量為主，不會一眛擴增新設備，不過現在外在變數多，仍須視客戶需求而定。

對比陳天慶去年底對產能擴充計劃的說法，玉晶光在3月底董事會大動作宣布將斥資18.82億元擴充產能，該金額僅為設備投資，顯見玉晶光目前產能已不足以支應未來訂單需求。

玉晶光昨（2）日強調，18.82億元僅是計畫，仍視市場需求而定，該金額由多家設備廠商供應，目前計畫由銀行借款支應。