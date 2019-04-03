林之晨創新 台灣大衝刺「超5G」

2019-04-03 02:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



台灣大總經理林之晨 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 台灣大新任總經理林之晨昨（2）日宣示台灣大最新的「超5G策略」，中期要建構新成長曲線，要善用、結合集團優勢，以十到15年長線，從台灣5G生態系基礎出發，建構台灣大成為一個1,000億美元（折合新台幣3.1兆元）市值的「大東南亞級」國際企業。

台灣大昨日下跌0.5元，收110.5元，市值約3,797億元。對達成1,000億美元目標時程，林之晨直言，從台灣市場放眼東南亞6.5億人口，拉大經營目標，台灣大市值可望放大十倍，拉高到1,000億美元，成為一艘航向新藍海的「超級航空母艦」，最快十年，最慢也希望15年可達成。

林之晨昨（2）日舉行上任後首次媒體見面會，台灣大同仁送上限量版的「無敵鐵金剛」公仔給林之晨，象徵他帶領台灣大這個「電信無敵鐵金剛」，開創出更多無限可能。

林之晨說明，「超 5G 策略」包括「Gift」善用集團大數據及700萬用戶基礎、以全通路經營、創新實力，全力運用多元天賦進行數位轉型；「Group」，將整合集團的凱擘、momo、AppWorks等企業聯手出擊，發揮最大的經營綜效；「Grit」是以十到15年的長線思維，發展超5G生態系；「Green」堅持愛台灣、愛人類、愛地球，作為國際級企業永續發展的宗旨；第五G「GSEA」（Greater South East Asia）以台灣5G生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」國際企業目標邁進。