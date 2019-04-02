中科前二月營業額大增二成 全年目標上修至8,000億

2019-04-02 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中科管理局今(2)日與巨大集團舉行iBike啟用儀式，同時發布前二月營業額年增逾20%，中科管理局長陳銘煌表示，隨著台積電、美光等大廠產能持續開出，今年營業額目標將由原訂7,350億元，上修至8,000億元。

中科園區去年營業額大躍升，累計7,248.82億元，較2017年成長28.5%，創歷史新高；園區貿易總額為5,375.77億元，其中出口總額3,478.91億元，年增13.5%；就業人數達到4萬7,907人、年增10%，亦為歷史新高。

而今年前二月營業額1,094.46億元、年增20.5%，其中積體電路產業營業額最高，約為998.28億元，占比達75.7%；光電260.42億元次之，約占19.7%；精密機械41.32億元，約占3.1%；其餘產業為19.01億元，約占1.4%。

中科管理局今天舉行「樂活中科iBike騎跑」活動，慶祝iBike進入台中園區設置三站。活動由陳銘煌與巨大集團創辦人劉金標等人主持。

劉金標指出，台北市的uBike推動七年以來，累計有1.2億人次使用，平均每人騎過46次，成效良好。去年一年全台騎乘uBike有7,500萬人次，今年預估可達9,000萬人次，損益打平，二年後可望破億，營運將開始獲利。

而巨大集團位於中科園區的營運暨研發總部，目前工程進度順利，預計今年底完工並陸續搬遷；位於大甲總廠的原總部大樓，則將改建為生產廠房，目前巨大產能無法滿足訂單需求，已採取二班制生產。

陳銘煌指出，今年前二月適逢春節連假，工作天數較少，但5G應用、物聯網、車用電子及人工智慧等產業需求暢旺，園區廠商7奈米製程產品及DRAM記憶體營業額持續增加。

據統計，前二月積體電路產業營業額增加233.6億元，成長幅度達30.5%；生技產業因園區主要廠商營收提升，營業額增加3.1億元，增幅也有43%，均有利於今年園區營業額續創新高。