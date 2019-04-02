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鴻海農業科技創業擂台入圍名單公布 4月5日決賽

2019-04-02 20:09經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（2）日晚間在個人粉專公告鴻海農業科技創業擂台13組團隊入圍名單，並提到「短短幾天的報名時間，超過三百組提案﹞，預定4月5日下午4點~6點在永齡杉林有機農業園區 (高雄市杉林區山仙路288號)舉辦擂台賽。前三名獎金分別為20萬、10萬以及5萬元。

郭台銘粉專提到，「此次除了科技農業團隊以外，也有許多小農、農場主、及經銷通路或單一作物種植技術等，但為了聚焦此次擂台賽的內容，決定先邀請和科技相關並且多數農民可使用的解決方案。另外若能和鴻海集團發展的優勢項目有所連結，未來可創造更多合作的可能性。」

郭台銘粉專也提到，「關於許多這次無法入圍的團隊，還是讓我們看到台灣在農業發展上的無限可能。未來持續再舉辦相關的交流活動。」以下是入圍名單（按字母/筆畫排序）：

Beeteam｜蜂箱物聯網

DeepMine Lab.｜科技農民曆

avabot｜田間工作機器人

大黃蜂農研｜AI運用在小黃瓜採收與處理

台灣尾文教事業(阿豪農場)｜農業自動化物聯網設施

台灣興興農業科技開發股份有限公司｜永續性智慧農業溫室系統

科技農報｜派藥神器，快速取得合法好用的友善資材

坤億生技股份有限公司｜黑水虻的應用

張耿赫農場｜離地栽培之水分及肥份管理系統

康丞有限公司｜天然植物萃取袋-超長效保鮮

壽豐印象｜農業大數據農產價格發現

蟲心開屎｜蚯蚓的農業創新應用

擎壤科技股份有限公司｜農用無人飛機

農業鴻海郭台銘
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