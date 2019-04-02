新北2019年投資逾千億 成立產業發展諮詢委員會

2019-04-02 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府成立「產業發展諮詢委員會」，邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等新興產業共35位產、學界代表，在產業間搭起暢通的意見溝通平台，今（2）日召開第1次委員會議。

新北市政府說明，產業諮詢委員都是各行各業的首席代表，包括南亞科、儒鴻、微星、威剛、遠東集團、中華開發董事長以及北大、北科大校長等。

新北市長侯友宜指出，新北市的招商策略「內外並進」，目前已服務54件投資案，至年底已確定27案，總投資金額達1,016億元，未來將以新北市為中心，打造大台北地區的經濟共榮生活圈。

侯友宜表示，新北市的公司行號及工廠家數近30萬家，數量居全國之冠，是台灣的工商首都。「產業發展諮詢委員會」可集思廣益提供市政建言，也可與企業面對面瞭解產業需求與發展困境，即時統籌跨局處資源提供業界行政協助。

新北市除透過「產業諮詢委員會」直接與產業、學界交流外，侯友宜，企業也可以透過電話反映投資經營問題。目前新北市招商一條龍服務，已服務54件投資案件，包含Google公司、德州儀器、世紀風電等均已完成投資障礙排除。

侯友宜說，希望新北市在產業聚落的連結及定位要夠清楚，更要連結生態環境及民眾的生活方式；除了支持綠色產業、能源政策，未來在產業鏈聚落，也會著重生技醫療、創新園區，以及協助通訊軟體的發展。

新北市經發局表示，過去新北市已與轄內產業公協會密切交流合作，這次更進一步延伸到學校及新興產業領域，特別籌組「產業發展諮詢委員會」，盼藉由35位產、學界代表擔任委員，匯集境內產業豐沛量能，不定期召開會議提供產業政策建議，同時作為市府與產業間直接交流溝通的平台。