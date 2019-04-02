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十銓推三款FLASH新產品 搶攻高速儲存商機

2019-04-02 18:49經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

記憶體品牌廠十銓科技（4967）今（2）日推出針對擴大儲存裝置容量，為消費者精心打造的三款FLASH新產品，分別是使用PCle Gen3x4高速介面、NVME1.3最新協定的MP34 M.2固態硬碟、專為ANDROID裝置與4K影片錄製量身打造的ELITE A1高速記憶卡及擁有典雅質感、讀取速度每秒高達130MB的C188高速隨身碟，讓消費者從電腦設備到行動裝置一路安心升級。

十銓科技今日發表的M.2固態硬碟MP34，使用PCle Gen3x4高速介面及最新 NVMe1.3 協定，透過PCle匯流排連結晶片組、處理器內建的控制器，傳遞訊號不卡頓。傳輸速度高至3000MB/s的MP34更為一般SATA III 介面的五倍*，傳輸效率非常優異。其中支援S.M.A.R.T且備內建智慧演算法、平均抹寫區塊技術與自動錯誤校正機制，除了能發揮最高效能及使用壽命，且同時支援Intel及AMD平台，無論安裝至桌機或筆電，皆能讓消費者感受細膩不停滯的遊戲體驗。

專為ANDROID裝置及平板電腦推出的4K專用的ELITE A1 高速記憶卡屬於UHS-I Class3 (U3)系列，隨機讀取效能高達1500 IOPS，寫入效能則高達500 IOPS。儲存容量最高至256GB供選擇，讓行動裝置的應用程式能高速執行，更無須擔心安裝程式的容量。

ELITE A1 高速記憶卡支援4K Ultra-HD高畫質的拍攝效能，使消費者進行拍攝時畫面輕鬆流暢、掌握生活中的精采時刻。能夠強力守護消費者的ELITE A1 高速記憶卡，除了擁有亮眼外型，更採用環保材質的油墨印刷，將地球粉刷上一層綠色保護，也為環保盡一份心力。

擁有絕佳質感、使用黛藍基底結合奢華金字樣的C188 3.1高速碟，圓滑的曲線溫潤優雅，C188高速碟的斜角設計則創造出俐落手感，整體質感再升級。不僅延續十銓日前推出省力碟的推滑式經典設計，更有別於以往隨身碟的效能，在傳輸速度方面再度強悍進化，C188提供32GB至最大256GB的容量讓消費者依需求選擇，可達130MB/s的讀取效能，能大幅縮短檔案存取時間，卓越的效能表現使消費者能放心備份資料檔案，輕鬆珍藏記憶串聯未來。

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