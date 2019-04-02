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蘋果在印度生產iPhone 7 緯創、美律等受惠

2019-04-02 18:29經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

蘋果除了iPhone SE和iPhone 6s之外，該公司表示，已經開始在印度生產iPhone 7，擴大在印度生產產品的比重，並有意將印度打造成一個製造基地。將使得緯創、美律與可成等iPhone供應鏈直接受惠。

外電報導，蘋果在發給「印度經濟時報」的郵件中說，「我們很高興在班加羅爾，為當地顧客生產iPhone 7，進一步擴大我們在印度的長期投入。

外電指出，緯創一直以來在班加羅爾郊外生產iPhone SE和iPhone 6s，該公司自從2019年3月初以來，又開始在印度生產iPhone 7。

在此之前，緯創剛獲得印度政府對其500億印度盧比的產能擴張方案的審批，緯創計劃在當地生產高端蘋果產品。至於美律是iPhone電聲元件供應商，2018年美律在整體iPhone出貨占比為20%，2019年占比進一步成長到30%。

外電報導，目前緯創在印度班加羅爾近郊有兩座工廠，這兩座工廠為蘋果組裝iPhone SE和iPhone 6s，這些產品在印度銷售。同時，緯創也將在2019年開始在印度生產iPhone 8。

緯創2018年下半年已在卡納塔克邦的Narasapura工業區進行擴廠，將興建規模占地達43英畝、投資額高達300億盧比的第二座新廠。該廠將分兩階段進行，其中第一階段已於2018年第4季取得建地，預計在2019年上半年完成。

知情人士表示，蘋果可能還會評估，是否向其他市場出口這些產品。知情人士認為，iPhone 7不太可能降價，因為分析師表示，蘋果將會把由此獲得的利潤，積極投入到銷售和行銷活動中。

由於關稅原因，在印度生產iPhone 7的成本低於進口的iPhone 7。這也是印度為了促進印度製造，而採取的措施。

市場研究公司IDC分析師納夫肯德·辛格（Navkender Singh）說，對蘋果來說，在印度生產iPhone 7的風險比較低。從這個角度來講，在當地生產iPhone，是為了在那裡增加其他機型之前，確認蘋果在印度市場的生產能力。

緯創董事長林憲銘(右)。緯穎/提供
緯創董事長林憲銘(右)。緯穎/提供
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