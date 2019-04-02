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橘子攜手大甲鎮瀾宮 搶攻線上商機

2019-04-02 18:12經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

遊戲營運商橘子（6180）今（2）日宣布與大甲鎮瀾宮跨界合作，策動「beanfun! 錢包」、社交電商「有閑」及遊戲橘子旗下的《天堂M》、「beanfun! Q市集」聯手打造串聯線上、線下的「beanfun! 媽祖遶境」活動，力推媽祖文化向下、向外扎根。

橘子指出，公司將在旗下行動購物平台「有閑」也特設「媽祖保庇專區」，推出遶境必備小物及開運商品，即日起凡新客消費滿額427元即贈50元發財金；而人氣手遊《天堂M》也將推出與媽祖相關的活動以及改版內容。

此外，為了讓信眾在百忙中也能突破地理限制，參與具有百年歷史的大甲媽遶境文化，beanfun!開設「beanfun! 媽祖保庇專區」H5便捷服務，信眾在登入成為「網路香客」後，每日可參與「趣遶境」吸收遶境小知識、完成6天以上任務的網路香客可得66元限量發財金、連續參與9天還可再抽6,666元。

橘子去年在《天堂M》助威下，全年合併營收143.3億元，年增69%，稅後純益17.6億元，年增65倍，每股純益10.31元，大賺逾一個股本，較去年同期0.17元大幅成長，營收獲利雙創歷史新高，並登上國內遊戲族群營收、獲利王寶座。

據了解，《天堂M》為目前國內最暢銷的手遊，每月營收規模數億元起跳，上市來長期盤踞遊戲營收排行榜龍頭寶座，受到玩家青睞，目前玩家人數突破500萬人，同時在線人數約20萬人。

展望今年遊戲規畫，橘子除《天堂M》持續改版優化外，也將推出三款新品，可望帶動用戶數攀升。

媽祖營收遶境
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