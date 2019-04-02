華碩ROG電競筆電熱銷 Q1業績年增超過20%

2019-04-02 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



華碩今（2）日指出，第2季初始，ROG玩家共和國率先傳來好消息，根據內部統計資料顯示，ROG旗下搭載RTX™系列顯示卡電競筆電，在2019台北國際電玩展及多項新品助攻下，第1季在台銷售業績勁揚，較去年同期銷售成長逾兩成，其中上個月推出全球最薄17吋電競筆電—新一代西風之神「ROG Zephyrus S (GX701)」，因擁有時尚輕薄機身，並搭載第八代Intel® Core™ i7處理器，以及最新NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Max-Q顯示卡，成為許多追求頂尖效能的專業玩家們心中夢幻逸品，開賣兩週即突破百台銷量，產品魅力不容小覷。

此外，華碩宣布將於4月推出「486限定版」智慧音箱，除具備原有功能外，更新增語音控制LG智慧家電的功能，可透過口語化指令聲控清潔機器人、空氣清淨機、除濕機以及洗衣機，讓使用者能輕鬆享有智能居家的便利生活。

華碩指出，擁有獨家台灣在地研發的語音助手雲，此次更攜手「486先生」陳延昶與家電大廠LG電子合作，成為目前台灣唯一能語音控制LG家電的智慧音箱，未來亦計畫陸續新增多項功能。華碩智慧音箱「486限定版」目前已於《486團購網》開放預購，於4月中依訂單順序陸續出貨。