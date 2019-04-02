集邦：COF與​偏光片供需緊 下半年面板出貨動能添變數

2019-04-02 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



根據集邦科技光電研究（WitsView）最新觀察，隨著備貨需求回溫，COF供給的問題將會自第2季開始發酵，甚至不排除在今年下半年出現6~7%供應缺口。預估全年供過於求的比例只有0.3%，COF將成為面板廠出貨能否達標的關鍵。

由於2019年第1季各終端應用需求疲弱，市場並未明顯感受到COF（Chip on film）供不應求的壓力。

WitsView研究副理李志豪指出，不論是電視或液晶監視器，高解析度產品的滲透率逐年增加，帶動驅動IC使用顆數提升。以電視面板為例，在GOA(Gate on Array)設計架構下，FHD在Source側需要6張COF，4K需要12張，8K則需要24張。

行動裝置包含平板電腦以及筆電都因窄邊框需求增加，陸續導入COF設計。智慧型手機更是因為強調高屏占比，加上蘋果2018年三隻新機全數採用COF，也帶動其他手機品牌跟進，2019年智慧型手機面板COF的用量，若以標準（5孔48帶寬）換算，全年需求將有機會超過6百萬張，進而排擠大尺寸COF的供應。

WitsView觀察，今年除了智慧型手機COF用量增加之外，惠科(HKC)的G8.6以及華星光電(CSOT)的G11等大世代新產能陸續開出，使得電視面板COF需求量同樣增加，進一步推升整體COF用量來到歷史新高，因此預估COF供過於求比例第三季將來到-7.8%，第四季則是-6.2%，下半年皆呈現供不應求的狀況，估計要到2020年隨著軟性銅箔基板(FCCL)廠商新增產能到位，才有機會恢復供需平衡。

為了因應COF供應不足的狀況，韓系廠商如LGIT、Stemco等都嘗試透過優化現有製程來提升產能，台系廠商包括頎邦以及易華電則有對應的擴產計畫，另外包含上達、欣盛微等中國廠商也積極加入，但新增產能將受制於上游FCCL的供應。

由於COF使用的FCCL與其他電子材料所使用的不完全相同，目前供應仰賴三大廠商，包括住友化學、日本東麗韓國子公司東麗先進材料(TAK)，以及韓國KCFT。目前三間廠商的FCCL產能僅剛好滿足現階段COF廠商的需求，因此COF廠商後續擴產是否能順利轉換為有效產能，將取決於FCCL供應充足與否。

由於中國大世代面板廠的擴產速度非常快，但偏光片廠商的擴產計畫卻相對保守，因此除了COF之外，偏光片也是近期市場高度關注是否可能引發缺貨的零組件之一。

WitsView觀察偏光片供需狀況，今年整體供給面積仍大於需求面積，只是現階段各廠商的稼動率都達滿載，因此若客戶要加量或是緊急調整產品組合會遭遇不小阻力。另外，過去幾年為了降低成本或是提升信賴性表現，偏光片中的TAC膜被PMMA膜、PET膜以及COP膜取代的比例持續提高。