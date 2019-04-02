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工研院2019台灣固態光電國際研討會 下月登場

2019-04-02 17:09經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

在經濟部技術處支持下，由工研院主辦的照明界年度盛事「2019 台灣固態光電國際研討會（Taiwan Solid State Lighting，tSSL）」將於5月8日在台北南港展覽館隆重登場，大會邀請到台、美、德、英、日等國知名專家，針對國際最新 LED照明的創新發展以及OLED下一波的應用與市場前景進行精彩的剖析，協助上、中、下游業者投入新市場應用及探索新興技術。

有興趣精準掌握下一波照明創新發展者， 4月15日前報名可享早鳥優惠。

據LEDinside統計，2018年全球LED市場整體產值為187.96億美元，隨著LED照明產品市占率持續提高、LED照明技術更趨成熟穩定，各家廠商轉向技術層次更高的新應用發展。本次大會特別邀請德國柏林Ferdinand-Braun-Institut研究機構教授MarkusWeyers探討UV LED技術的最新發展趨勢及相關應用。

另外，近來很受歡迎的辨識、安全監控、紅外線觸控面板都是抬升紅外線LED/LD的成長動能，大會特別邀請英國的IQE Plc總裁兼執行長Drew Nelson，針對新材料技術運用於紅外線光電半導體產品開發的議題做演講。

此外，大會亦針對「智慧照明」、「無線光通訊」、「健康照明」三大熱門的LED發展應用趨勢，邀請知名專家包括IHSMarkit王坤分析師、澳洲nextLiFi執行長Gary Mackenzie、日本Panasonic 經理Hatta Kazuhiro、工研院電光系統所經理溫士逸於現場作分享。

OLED照明被認為是繼LED照明之後，最具潛力的接棒者，具有軟性基板照明的可撓曲、多形狀特性外，還兼具不會散發熱量、不含紫外線等其他光源產品沒有的特性，可以依照其特殊優點，開創出OLED照明新的應用市場。

此次大會邀請美國知名照明供應商AcuityBrands Lighting顧問 Peter Y. Ngai 以「OLED面板在高階和主流市場的發展趨勢及應用」為題作分享，台灣大學特聘教授吳忠幟則針對「OLED光學的研究進展及策略」為題發表演說。

在新技術與新應用方面，日本Konica Minolta, Inc. 經理Kunimasa Hiyama、成功大學特聘教授陸定邦、工研院電光系統所經理宋兆峰等專家也將針對OLED照明上新的設計與製程技術剖析。

2019台灣固態光電國際研討會特別針對規劃10場含括LED與OLED領域的專題演講，剖析最新最熱門的智慧照明、光通訊、OLED照明、UVLED與3D傳感技術發展，歡迎有興趣者踴躍報名，研討會報名網址：http://expo.itri.org.tw/tSSL2019/

另外，2019年台灣國際照明科技展也將於5月8日到10日在台北南港展覽館同步展開，工研院推出「先照明主題館」將以「LED照明系統應用」、「先進的OLED照明」、「照明相關的量測技術」為三大主軸，呈現各種應用及技術成果，展現工研院技術實力。

OLED照明被認為是繼LED照明之後，最具潛力的接棒者，工研院2019台灣固態光...
OLED照明被認為是繼LED照明之後，最具潛力的接棒者，工研院2019台灣固態光電國際研討會將於下月登場。工研院／提供
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