宏達電祭限時優惠 吃到飽VR訂閱服務正式上線

2019-04-02 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今（2）日公佈全球首創無限量吃到飽VR訂閱服務VIVEPORT Infinity ，且正式上線，每月訂購會費為12.99美元（新台幣419元）或可以99美元（新台幣3,199元）購買年約，享無限量暢玩內容庫中超過600餘款VR軟體與遊戲，宏達電同時宣布限時特別開賣優惠，提供首批訂閱及購機消費者享受超級驚喜。

宏達電指出，自4月2日 起 至16日，購買HTC VIVE、HTC VIVE PRO一級玩家版或HTC VIVE PRO專業版，並且在4月30日前完成VIVEPORT Infinity登錄，就可享有HTC VIVEPORT Infinity 訂閱服務12個月免費贈送，讓消費者暢玩包含《憤怒鳥VR：豬之島》在內的遊戲及其他非遊戲體驗內容吃到飽。

宏達電表示，VIVEPORT自2016年9月正式推出以來，已經成為市場上最具領導地位的虛擬實境內容平台，不僅今年的VR虛擬實境遊戲大作《憤怒鳥VR：豬之島》在全球上市時程中，選擇VIVEPORT平台作為限時首波發售通路，Vertigo Games繼推出遊戲大作《Arizona Sunshine亞利桑那陽光》之後，與HTC VIVE Studio攜手聯合開發延續《Skyworld》的卡牌對戰戰略類遊戲作品《Skyworld：Kingdom Brawl》。

宏達電指出，《Skyworld：Kingdom Brawl》可橫跨HTC VIVE PRO和HTC VIVE FOCUS平台進行多人連線對戰，最特殊之處為可提供消費者在PC版VR裝置和VR一體機的設備跨平台體驗。《Skyworld：Kingdom Brawl》預計4月2日上架HTC VIVEPORT並正式開放下載。

宏達電說， VIVEPORT Infinity訂閱服務適用VIVE與Oculus Rift裝置，特定應用內容也將兼容於搭載VIVE WAVE平台的所有VR一體機裝置；VIVEPORT Infinity將能夠接觸到更多不同VR裝置的使用者，也將開發者的優質作品帶到更多更廣的消費者手中。