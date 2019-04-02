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外資點將可望開啟有基之彈 這幾檔股票成亮點

2019-04-02 15:42經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海集團。 路透
鴻海集團。 路透
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上市櫃公司去年財報出爐，共有188家EPS創新高，合計全年獲利2.19兆元，創歷史次高，外資點將多檔具有獲利成長、外資喊買、及買盤進場等條件的個股，在展望佳的情況下可望啟動有基之彈，也成為今(2)日盤面上領軍的多頭指標，尤以持續上漲攻勢的鴻海(2317)、權王台積電、日月光投控、瑞昱、中租-KY等股表現亮眼。

鴻海獲外資看好，調高投資評等及目標價，預期未來數年的毛利率將可緩步上揚，調高今年及明年獲利財測，繼昨日爆出歷史第三大成交量強漲後，今日仍延續上漲攻勢，早盤以81.8元開高，一度拉高到83.6元，終場收在82元，上漲1.2元，漲幅1.48%。

台積電首季雖然受到半導體產業景氣看淡的影響，但在非蘋陣營華為等手機新品上市拉貨下，多家外資調高台積電第2季及全年財測，且調高目標價，預計4月17日召開法說會，首季財報及對第2季的展望深受市場關注。台積電今日以249.5元開高，盤中漲勢收斂，終場收在246元，上漲0.5元，漲幅0.2%。

外資點名的12檔強勢股中，還包括瑞昱、日月光投控、 欣興、緯創、中租-KY、亞泥、玉山金等股，今日也是上漲的走勢；緯創旗下緯穎掛牌上市，吸引外資關注，看好緯創可望受惠，調高緯創目標價到29元，今日以24元開出，終場收24.15元，漲幅0.83%。

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