台灣大新總座林之晨 宣示超5G策略

2019-04-02 14:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大哥大新任總經理林之晨4月1日走馬上任，立刻宣示台灣大最新「超 5G 策略」，計畫以10到15年的時間，以愛與永續為出發點，建構台灣大成一個超5G生態系與東南亞級的國際企業。

林之晨說明，「超 5G 策略」，包括Gift、Group、Grit、Green、GSEA（Greater South East Asia），首先是「Gift」是善用集團的大數據，及700萬用戶基礎和全通路經營、加上深厚的創新實力，全力運用這些多元天賦進行數位轉型。

第二個G為「Group」，將整合集團的凱擘、momo、AppWorks等企業聯手出擊，發揮集團最大的經營綜效。

第三個G「Grit」，則是以10到15年的長線思維，發展超5G生態系。

第四G「Green」堅持愛台灣、愛人類、愛地球，以作為國際級企業永續發展的宗旨。

第五G「GSEA」（Greater South East Asia）以台灣5G生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」國際企業目標邁進。

林之晨表示，將以新戰略來達中長期的目標，台灣大的短期營運目標很穩定，沒有太多需要修改的地方，拓張商業服務，中期目標要積極從集團的合作出發，創造第二、三、四、五個成長曲線，目前momo將是第二條成長曲線，目前也有許多有潛力的服務正在冒出頭，也許未來一到兩年會漸漸明朗。

林之晨勾勒，未來進入超5G時代，電信業者競爭態勢會少很多，以合作為主，合作潛力更大，而是從提供整體服務出發，現在的連結服務只是其中之一，例如我自己期待的服務是可以透過VR看NBA球賽，而業者提供我的服務應該是服務加上網路連結的整體服務。

林之晨也認為，過去電信業者提供同質性高的服務（語音、上網），所以彼此競爭非常激烈，但進入超5G時代，可以在每一個電信業者身上都看到很好的天賦跟優點，都是未來可以合作的對象。