台灣大新總座走馬上任 林之晨宣示超5G策略

2019-04-02 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大（3045）新任總經理林之晨正式走馬上任，立刻宣示最新「超 5G 策略」，目標在10~15年時間，以愛與永續為出發點，建構台灣大成一個超5G生態系與東南亞級的國際企業。

林之晨所提出的「超 5G 策略」，包括Gift、Group、Grit、Green、GSEA(Greater South East Asia)等5大面向，將整合集團旗下影音巨擘「凱擘」、電商第一品牌momo及AppWorks等企業，善用「大數據」天賦，在700多萬用戶及近800家全通路門市基礎上連結運用，發展更多樣、更創新的「超5G」服務。

林之晨比喻自己像外星人從一個星球（AppWorks）移民到另一個星球（台灣大），不但身兼重任，且要把這個星球裡的鋼鐵部隊不同DNA組成成份快速整合，以便他的指揮艇能與台灣大無敵鐵金剛完全合體。

林之晨強調，台灣大連續七年拿下電信業EPS獲利王，並成為全台灣市值第16大的企業，主要是擁有很強快速迭代、數據導向與觀察調整能力。如今電信戰場已在改變，只做電信本業這塊是不夠的，必須轉型另闢新戰場，他要帶領團隊創造公司第二、第三、第四甚至是第N條成長曲線。

林之晨表示，面對5G世代來臨，要打破過去電信業零和的競爭關係，把對手當成合作夥伴；他指出，在短期間，已看到momo出現第二成長曲線，未來將不排除與momo相互合作，尤其台灣大每月擁有700多萬的活躍付費用戶，若將這些對台灣大信任的用戶轉移至momo，不但可將momo推升為區域級的電商公司，甚至有機會成為亞洲Amazon。

中長期而言，如果把台灣大集團想像成1到100的加速器，再導入成立九年且擁有328家活躍新創公司，每年營業額到達760億的AppWorks，有很多從1到100的公司，透過台灣大團隊的資產、品牌、通路助其成長下，每年將可培養5家從1到100的公司，進而成為台灣大加速器的助力軍。

林之晨強調，這將是要創造第三、第四到第N條成長曲線的動能，且是個win-win雙贏局面。