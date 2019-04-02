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兩關鍵零組件供需緊 研調：下半年面板出貨動能添變

2019-04-02 14:15經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

TrendForce光電研究（Witsview）指出，今年首季各終端應用需求疲弱，市場並未明顯感受到薄膜覆晶封裝（COF, Chip on film）供不應求的壓力，但最新觀察發現，隨備貨需求回溫，COF供給的問題將自第2季開始發酵，甚至不排除今年下半年出現6至7%供應缺口，預估全年供過於求的比例僅0.3%，COF將成為面板廠出貨能否達標的關鍵。

WitsView研究副理李志豪指出，不論是電視或液晶監視器，高解析度產品的滲透率逐年增加，帶動驅動IC使用顆數提升。以電視面板為例，在GOA（Gate on Array）設計架構下，FHD在Source側需要6張COF，4K需要12張，8K則需要24張。

行動裝置包含平板、筆電，都因窄邊框需求增加，陸續導入COF設計；智慧手機更因強調高屏占比，加上蘋果2018年三支新機全數採用COF，也帶動其他手機品牌跟進。Witsview預估，今年智慧手機面板COF的用量，若以標準（5孔48帶寬）換算，全年需求將有機會超過600萬張，進而排擠大尺寸COF供應。

WitsView觀察，今年除了智慧型手機COF用量增加，惠科（HKC）的8.6代線，以及華星光電（CSOT）11代線等大世代新產能陸續開出，使得電視面板COF需求量同樣增加，進一步推升整體COF用量來到歷史新高，估COF供過於求比例第三季將來到-7.8%，第四季則是-6.2%。

WitsView預期，COF下半年皆呈現供不應求的狀況，估計要到2020年隨著軟性銅箔基板（FCCL）廠商新增產能到位，才有機會恢復供需平衡。

為因應COF供應不足的狀況，韓廠如LGIT、Stemco等，都嘗試透過優化現有製程來提升產能；台廠包括頎邦及易華電，則有對應的擴產計畫，另外包含上達、欣盛微等陸廠也積極加入，但新增產能將受制上游FCCL的供應。

Witview指出，由於COF使用的FCCL與其他電子材料所使用的不完全相同，目前供應仰賴住友化學、日本東麗韓國子公司東麗先進材料（TAK）、韓國KCFT等三大廠商，目前三廠商的FCCL產能僅剛好滿足現階段COF廠商的需求，因此COF廠商後續擴產是否能順利轉換為有效產能，將取決於FCCL供應充足與否。

由於中國大世代面板廠的擴產速度非常快，但偏光片廠商的擴產計畫卻相對保守，因此除了COF，偏光片也是近期市場高度關注是否可能引發缺貨的零組件之一。WitsView觀察偏光片供需狀況，今年整體供給面積仍大於需求面積，只是現階段各廠商的稼動率都達滿載，因此若客戶要加量或緊急調整產品組合，會遭遇不小的阻力。

另外，過去幾年為降低成本或提升信賴性表現，偏光片中的TAC膜被PMMA膜、PET膜以及COP膜取代的比例持續提高。目前PMMA膜以日東和住友為主要供應商，PET膜是由Toyobo獨家供應，Zeon則是COP膜的唯一供應商。這些Non-TAC膜的供應較為寡占，加上廠商擴產速度緩慢，也是造成偏光片供應緊張的原因之一。

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