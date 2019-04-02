撼訊科技力推工控顯示卡 將參加2019 Japan IT week ESEC

2019-04-02 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



專業顯示卡製造商撼訊科技將參加2019 Japan IT week ESEC，展示工業電腦專用顯示卡，以及採用Xilinx FPGA的可程式化加速運算卡，提供全方位的影像處理應用方案。

撼訊表示，此次將展示採用AMD嵌入式GPU的工業電腦專用顯示卡產品，同時也將展出採用Xilinx FPGA的可程式化加速運算卡產品。

針對資料中心、機械學習、雲端服務等應用，撼訊採用Xilinx的Kintex UltraScale，以及Virtex UltraScale+的FPGA推出可程式化的PCIe介面高速運算卡。另一方面，撼訊也將展示與Xilinx大學計畫共同開發，支援Python的APSoC小型開發板PYNQ-Z2，針對教育、IOT、深度學習等應用開發，開發者可以以更經濟的價格進入FPGA應用世界。

撼訊採用工業級元件生產的工控專用顯示卡具備高效能、低功耗特性，廣受國際工業電腦大廠肯定，滿足工控市場要求的穩定供貨以及在規格上對於各種尺吋及嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。