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宇瞻科技 發表正工業級DDR4高效能寬溫記憶體

2019-04-02 12:45經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

隨著5G商用網路部署於全球陸續展開，邊緣運算、車聯網、工業物聯網等應用落地發展也備受期待。全球工控記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技（8271）從工業級寬溫產品線切入，除齊備業界最完整工規寬溫3D NAND PCIe SSD解決方案外，日前再推出首款採用三星工業級寬溫IC的DDR4 2666高效能寬溫記憶體，完整布局智慧連結應用，於5G應用市場競逐中掌握優勢。

近年來異常急凍或酷暑氣候頻繁發生，不論是常位於戶外、散熱不易的邊緣運算裝置、車用電子產品，或鄰近廠房熱源的智慧機械應用，工控記憶體支援工業級寬溫（-40°C~85°C）已是必要條件。

有別於市面上工控記憶體採用商規IC，以篩選方式生產商規寬溫記憶體，宇瞻DDR4 2666高效能寬溫記憶體，堅持使用原廠工規等級寬溫IC，避免商規IC於極端高低溫環境下的高故障率與失效率。

研調機構Research and Markets預估，全球5G產業市場規模將在2025年達到2,510億美元；於2020~2025年年複合成長率高達97%。宇瞻科技垂直市場應用事業處處長黃美惠指出，採用商規篩選IC的記憶體往往無法承受高低溫衝擊，難以接軌智慧連結應用的高穩定度要求。

宇瞻工規寬溫記憶體近年來出貨量穩定成長，逐年增長65~70%的傑出表現，也已成為重要推進引擎，帶動其他極端環境解決方案發展，為5G時代高效能、高可靠度的應用需求奠定穩固的基礎。

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