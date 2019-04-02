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台北國際電腦展5月登場 CEO Keynote邀AMD總裁

2019-04-02 12:42聯合報 記者張語羚╱即時報導

2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）將於5月28日至6月1日舉行，外貿協會秘書長葉明水今天宣布，今年首度在展前國際記者會舉辦CEO Keynote，並邀請國際領導廠商AMD總裁暨執行長蘇姿丰（Dr. Lisa Su）分享高效能運算趨勢，期盼藉此吸引更多優秀共襄盛舉。

隨著聯網裝置數量持續攀升，其背後所產生的數據呈指數級增長，高效能運算能有效協助視覺化分析數據，將數據轉化成企業決策的關鍵。COMPUTEX 2019也因應此前瞻科技趨勢，主辦單位之一的外貿協會今宣布5月27日的COMPUTEX展前國際記者會將首度增設CEO Keynote，並邀請蘇姿丰擔任主講人，以「新世代高效能運算」為題，探討高效能運算技術的發展與產業布局。

葉明水指出，COMPUTEX作為全球科技風向球，30多年來持續與時俱進，今年首次在展前國際記者會舉辦CEO Keynote，並特別邀請產業全球領導廠商AMD分享高效能運算趨勢，期盼藉此拋磚引玉，吸引更多優秀廠商加入COMPUTEX，帶來最即時的產業洞見，共同在此全球舞台擘劃科技生態系的無限可能。

首位登上COMPUTEX CEO Keynote的主講人蘇姿丰表示，COMPUTEX為全球性資通訊產業最重要的年度盛會之一，AMD每年都很期待參與此活動，她很榮幸受邀在COMPUTEX發表CEO Keynote，並揭示更多新一代高效能AMD平台與產品，並將與合作夥伴共同分享領先技術及開放產業體系如何帶動運算和產業創新，以及對重要市場所產生的正面影響。

AMD最新發表的產品包括全球首款7奈米製程遊戲顯示卡AMD Radeon™ VII和首款7奈米製程資料中心繪圖卡AMD Radeon Instinct MI60，而即將推出的產品包括7奈米製程AMD EPYC™資料中心處理器、AMD第3代Ryzen™桌上型處理器以及基於新一代「Navi」架構的顯示卡。

AMD所推出的產品設計旨在為遊戲玩家和創作者創造出卓越的體驗，協助解決當今各種嚴峻挑戰，此次AMD將於CEO Keynote與其他重要合作夥伴揭示即將推出的產品細節，透過展示如何建構出全新高效能運算產業體系，將劃時代的突破技術推向新境界。

COMPUTEX 2019以領先科技趨勢為主題，規畫人工智慧與物聯網（AI & IoT)、5G、區塊鏈、創新與新創及電競與延展實境（XR）等五大主題，廣邀全球資通訊廠商共襄盛舉，期盼激盪出更多創新技術與市場商機，打造全球共榮的資通訊產業生態系。

外貿協會秘書長葉明水今（2）日宣布COMPUTEX_2019展前國際記者會將於5...
外貿協會秘書長葉明水今（2）日宣布COMPUTEX_2019展前國際記者會將於5月27日舉辦，並首度增設CEO_Keynote，邀請國際領導廠商AMD共同擘劃科技生態系的無限可能。圖／外貿協會提供
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AMD總裁暨執行長蘇姿丰將首度登上COMPUTEX_2019展前國際記者會，並受...
AMD總裁暨執行長蘇姿丰將首度登上COMPUTEX_2019展前國際記者會，並受邀擔任CEO_Keynote主講人，以「新世代高效能運算」為題，探討高效能運算技術的發展與產業布局。圖／外貿協會提供
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