新北成立產業發展諮詢委員會 35位產學界代表參與

2019-04-02 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



為搭建與產業間直接、暢通且可供多方意見交流的溝通互動平台，新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等新興產業共35位產、學界代表，籌組「產業發展諮詢委員會」，並於今（2）日召開第1次委員會議。

新北市長侯友宜表示，有鑑於新北市境內公司商業及工廠家數近30萬家，數量居全國之冠，是台灣的工商首都，新北市府更應該善用既有龐大的產業能量乘勝追擊；除希望藉此集思廣益提供市政建言，也能與企業面對面瞭解產業需求與發展困境，即時統籌跨局處資源提供行政協助。

過去新北市已與轄內產業公協會密切交流合作，這次更進一步延伸到學校及新興產業領域，特別籌組「產業發展諮詢委員會」，盼藉由35位產、學界代表擔任委員，匯集境內產業豐沛量能，不定期召開會議提供產業政策建議，同時作為市府與產業間直接交流溝通的平台。

而除了產業諮詢委員會直接交流的平台外，新北市保持與企業間暢通的溝通管道，企業可以透過電話反映投資經營問題。新北市經發局補充，目前新北市招商一條龍服務，已服務54件投資案件，包含Google公司、德州儀器、世紀風電等均已完成投資障礙排除。