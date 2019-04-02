SEMI成立產業暨人才發展委員會 台積電等企業響應

2019-04-02 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會），日前在台灣成立「SEMI 產業暨人才發展委員會」，期望集結台灣產業，共同加入由SEMI推動的全球高科技產業菁英培育計畫，關注台灣產業整體競爭力、人才培育及永續等關鍵議題；包含台灣應材、日月光、台積電等企業，都參與響應。

SEMI表示，大量高科技產業的人才資源，是推動技術研發關鍵要素，但英國牛津經濟研究院《2021全球人才報告》指出，2012年至 2021年的10年間，台灣人才恐產生負1.5個百分點的成長。

SEMI指出，在服務會員企業的過程中，發現全球的科技產業浮現日趨嚴重的人才荒，尤其物聯網、人工智慧與 5G 等數位應用技術的發展，衍生出大量人力缺口。SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha 表示，光是在美國矽谷，SEMI 會員企業每年開出的職缺就有數千個，全球更有超過 1 萬個高科技產業職缺需補足。

SEMI 強調，如何替產業持續召募研發新血及加強全球科技產業正面形象，就變成政府、產業及 SEMI 共同努力的方向。目前，在SEMI高科技產業菁英培育計畫的架構下，全球已有八個國家成立產業暨人才發展委員會，全力推動微電子產業菁英培育計畫，並號召全球超過8,000位以上學生參與。