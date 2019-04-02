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風險管理數位轉型 資誠：掌握六大策略

2019-04-02 11:52經濟日報 記者翁至威╱即時報導

資誠聯合會計師事務所今（2）發布《2019全球風險管理調查報告（PwC Risk In Review study 2019）》，調查發現，企業應在風險管理、內部稽核及法規遵循面向發展更強大的數位技術和能力，以在科技驅動的世界中做出更明智的決策。

調查發現，雖然許多組織已經把新科技（例如人工智慧AI）運用在其內部稽核、風險管理和法規遵循，但許多企業卻尚未充分理解利用新科技作為風險決策參考的潛在好處。

資誠指出，風險管理在數位轉型中，必須關注六大策略：將風險管理融入組織的數位計劃 、學習新技能並注入新人才以跟上組織數位轉型速度、適當運用新科技、讓組織能夠即時因應風險、讓決策者積極參與關鍵的數位計劃、組織各部門協調合作以提供風險的整合性觀點。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長許林舜表示，風險管理的數位轉型可以讓我們更能夠識別風險和做出更明智的決策，但調查指出，許多企業並未完全理解這一點。

根據《2019資誠臺灣企業領袖調查報告─危機中挺身而進》，在245 位受訪的企業領袖中，高達92%的臺灣CEO認為當他們在為公司營運做決策時，「關於企業所面臨風險的數據」非常重要，但只有6%認為他們已獲得極為足夠的風險相關數據，可見台灣企業在風險相關資訊面臨嚴峻的資訊鴻溝，缺乏相關數據來幫助企業做出決策。

許林舜認為，企業必須提升風險管理的數位適應力（digital fitness），採取積極的作為來成為重要的夥伴和領導者，讓企業在數位轉型中獲得更多的益處。企

企業的數位適應力有兩個關鍵元素，首先是掌握技術和能力，為利害關係人提供有關風險的策略建議，並確保組織的數位計劃能夠進行。其次是改變風險管理流程、工具和服務，使其更加數據驅動和數位化，以預測風險事件，並依組織的數位轉型需要來即時回應風險。

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