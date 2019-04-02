郭台銘顧農民 鴻海旗下富連網買家電送鳳梨

2019-04-02 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。報系資料照 分享 facebook

鴻海科技集團旗下富連網，響應郭董全面讓利與回饋農民的行動，攜手台灣夏普規劃一系列特選商品限量優惠組合，主打家電降價，還送高雄大樹嚴選特產「金鑽大鳳梨」。

富連網此次主打夏普除溼機與空氣清淨機旗艦機款，富連網指出，即是希望與民眾站在同一線，一起對抗因季節交替所造成的季節性過敏及空汙問題，以及連日困擾的潮濕氣候。

富連網表示，每台售價降幅近5,000元，再加碼送台灣驕傲– 高雄大樹嚴選特產「金鑽大鳳梨」一箱 10公斤裝（約5~8顆特選大鳳梨）。此次活動僅限300組，售完隨即下架。

富連網發起此次活動，除了受到鴻海集團總裁郭台銘對農產品實際支持的行動感召，並深刻感受到高雄市長的不斷的大力行銷農產的用心，富連網選擇與高雄農產品的合作，不僅可協助農民共同行銷宣傳優質農產品，也能讓消費者在第一時間即時享受到最新鮮現摘、最在地的當令水果，締造雙贏。

未來富連網也會嘗試與全省各地農會持續合作。活動除了主打夏普除溼機與空氣清淨機旗艦機款的加碼活動外，也推出各式的夏普優惠組合，包括熱銷的車用空氣清淨機及節能電扇等網路長期熱銷商品，消費者也能在這波活動中，搶購到全通路獨享折扣優惠。