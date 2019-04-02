親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一帶一路通羅馬：義大利簽「發大財備忘錄」能實現嗎？

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

趨勢科技：虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起

2019-04-02 09:00經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

全球網路資安解決方案廠商趨勢科技日前發表「2018年資安總評」報告，詳細闡述資安威脅犯案手法及策略上的顯著轉變；其中，趨勢點出企業應特別注意的趨勢，就是虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起，較去年成長237%；整體而言，專門利用人類心理弱點的社交工程攻擊也明顯增加。

此外，趨勢也表示，綜觀2018年，雖然全球勒索病毒整體偵測數量較2017年顯著減少，但其中WannaCry家族所被偵測到的案件數量卻逆勢上揚，包含台灣在內的亞洲地區就佔了全球總偵測數量的七成以上，成為重災區。

趨勢全球威脅通訊總監克雷（Jon Clay）表示，2018年威脅情勢的轉變，反映了網路犯罪集團思維上的變化。今日的主流是經過縝密規畫的針對性攻擊，而非過去那種亂槍打鳥式的攻擊。掌握這些變化之後，趨勢科技便著手開發能夠因應相關攻擊且領先歹徒一步的產品。

趨勢指出，2018年變臉詐騙數量成長28%，雖這類攻擊不像網路釣魚攻擊那麼頻繁，但在精密度與策劃上卻更勝一籌，平均每次攻擊可為歹徒帶來13.2萬美元的獲利。由於這類攻擊並未用到惡意程式，「因此傳統資安防護形同虛設」，企業需要可分析高階主管電子郵件寫作風格的智慧型解決方案來偵測假冒高階主管的電子郵件，進而提升這類攻擊的防範能力。

趨勢表示，其Writing Style DNA（寫作風格DNA）技術，正是針對這點所研發，能有效偵測變臉詐騙（Business Email Compromise, BEC）攻擊。

另一項值得關注的威脅情勢的變化，是零時差漏洞。趨勢科技Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫，在2018年揭露的漏洞數量更勝以往，其中工業控制系統（ICS）的漏洞就成長224%。

趨勢直言，這對遲遲無法讓所有系統全面套用修補更新的企業來說，更是雪上加霜，因零時差漏洞攻擊數量畢竟較少、也較為罕見。

因此，2018年一些重大的攻擊其實都是利用已知的漏洞。這些攻擊大多使用已經發表數個月、甚至數年的已修補漏洞，只是企業網路仍無法全面修補。

威脅情勢的轉變，亦可從威脅形態消長的角度來觀察。趨勢指出，2018年勒索病毒偵測數量較2017年減少91%，而新勒索病毒「家族」的數量也減少45%。

這與前述駭客攻擊手法的轉變相互呼應，勒索病毒攻擊同樣也是一種不太需要詳細規劃或技術能力和創意的攻擊手法，因為所需的工具在地下市場上已相當普遍。

即使如此，趨勢觀察發現WannaCry想哭勒索病毒家族，被偵測到的數量卻逆勢上揚，特別是影響包含印度、台灣、越南、馬來西亞及中國在內的亞洲各地區，被攻擊數量更占全球總偵測數量的七成以上。

趨勢科技發表「2018年資安總評」報告，指出虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起，以及...
趨勢科技發表「2018年資安總評」報告，指出虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起，以及專門利用人類心理弱點的社交工程攻擊也明顯增加。圖／趨勢提供
分享

勒索病毒資安
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

世界第一！網球拍起家 橫跨入醫療及航太領域

2019-04-02 09:45

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

名家觀點／共享資訊 跨越數據鴻溝

2019-04-02 03:55

台灣之星：5G頻譜 勢在必得

2019-04-02 03:11

賴弦五走過499激戰…拚單月轉盈

2019-04-02 03:11

5G共網共頻 關鍵在商業模式

2019-04-02 03:11

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

誠美材資金遭凍結 營運添變數

2019-04-02 03:11

交大、台達電聯手首創OPTUNS 助益5G發展

2019-04-02 00:28

華映擬裁員2500人 與工會達成協議

2019-04-01 21:35

華映去年財報淨值轉負 確定5月13日下市

2019-04-01 21:33

大量董事長王作京 連任TEEIA理事長

2019-04-01 19:41

通訊大廠拚5G 整合頻譜無縫接軌

2019-04-01 18:45

進駐國家生技園區 科懋鎖定細胞研究

2019-04-01 14:39

愛立信布局5G！宣布已與全球17家營運商簽署合約

2019-04-01 14:39

Vivo推新機 將擴大在台徵才

2019-04-01 14:34

鴻海飆漲停 市值突破1.12兆僅次於台積電

2019-04-01 14:32

威盛攜手小獅科技 搶攻自駕配送車市場

2019-04-01 13:04

中若對美加大採購 中經院：應不致影響台主力產品

2019-04-01 13:04

鴻海飆漲停 台股一度站上10700點

2019-04-01 13:01

郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后

2019-04-01 12:48

外資調升目標價鴻海大漲 正向展望營益表現

2019-04-01 10:59

哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力

2019-04-01 10:36

郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30

去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆

2019-04-01 09:46

燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣

2019-04-01 09:14

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

5月報稅大利多 小資族可省稅5100元、三代同堂省更多

2019-04-01 15:49

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

2019-04-01 11:00

罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:48

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

今年報稅 三代同堂可能省稅2萬6,900元

2019-04-01 14:36

何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:40

會計師無法表示意見 老牌蘋果西打廠大飲財報出不來？

2019-04-01 22:27

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后

2019-04-01 12:48

新聞內幕／老華航人謝世謙升董座 顧了裡子更有面子

2019-04-01 18:08

華映擬裁員2500人 與工會達成協議

2019-04-01 21:35

壽險業4月全面降息！宣告利率4字頭恐消失

2019-04-01 18:23

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12

國民年金首期補繳展延到3月 僅2萬多人繳錢

2019-04-01 17:20

雙薪123萬元家庭報稅 這種狀況下免稅

2019-04-01 11:50

謝世謙接任華航董事長 有膽識與專業令同仁信服

2019-04-01 22:26

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

告別4字頭 外幣利變險全面降息

2019-04-02 03:38

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18

郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30

彩券中獎逾2千課稅2成 財長：3個月內研議

2019-04-01 14:06

彰銀東莞回扣案 財長三點說明

2019-04-01 10:19

鴻海飆漲停 市值突破1.12兆僅次於台積電

2019-04-01 14:32

哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力

2019-04-01 10:36

勞動基金今年前2月大賺1,694億元 創單月收益新高

2019-04-01 15:59

華映綠能將下市 財長：公股銀行損失23億元

2019-04-01 13:03

台銀備呆爭議延燒 綠營派系之爭？

2019-04-02 00:32

5,000元 彩券中獎免稅門檻擬調高

2019-04-02 03:50

航發會通過華航「何下謝上」謝世謙董事長兼總經理

2019-04-01 20:41

華航董座換人 謝世謙接任

2019-04-02 03:10

外資調升目標價鴻海大漲 正向展望營益表現

2019-04-01 10:59

企業家：台灣年輕人「不要安逸小確幸」要走出去

2019-04-01 15:19

台日中結盟 搶蘋果OLED單

2019-04-02 03:11

目標到期債保單 又被盯上

2019-04-01 23:29

上班族低薪不敢生 調查：得存607萬元生養基金

2019-04-01 13:00

華映危機滾雪球 銀行緊縮大同集團授信

2019-04-01 20:29

彩券中獎免稅額提高至5000元 財長允諾研議

2019-04-01 13:22

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

華映去年財報淨值轉負 確定5月13日下市

2019-04-01 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top