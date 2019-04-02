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中信證主辦首檔競拍康控可轉債 市場反應熱絡

2019-04-02 08:35經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中國信託綜合證券主辦業界首檔採競價拍賣的可轉換公司債康控一KY（49431）日前辦理開標，合格投標數量19,751張，高於總承銷數量13,500張，超額認購達1.46倍，投標金額超過20億新台幣，法人投標及得標比重均高達三成以上，優於市場預期，「康控一KY」今（2）日於櫃檯買賣中心掛牌交易。

蘋果聲學元件大廠英屬開曼群島商康控-KY這次發行15,000張、期間三年、總面額15億元可轉債，扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張，餘13,500張全數採競拍方式辦理公開銷售，競拍底標價100元，價高者得。

中信證券表示，這次得標加權平均價格為102.07元，亦為掛牌承銷價格，銷售總額為15.31億元，即中信證券協助康控-KY額外募資3,100萬元。

中信證券表示，可轉債為兼具股權及債權性質的有價證券，在掛牌三個月閉鎖期後始得轉換為現股，故當康控-KY現股高於轉換價格121.1元時，投資人可將康控一KY轉換為現股出售，實現資本利得。

若未達轉換價格，投資人亦可於持有康控一KY滿兩年後，依面額10萬新台幣賣回予發行公司，因此，獲得法人高度青睞。

中信證券表示，可轉債採競拍的優點，在於一般投資大眾也可參與，相較於過去採用詢價圈購配售予特定對象，募資程序更加公開透明。

中信證券創新再這次康控一KY競拍案吸引許多可轉債「首投族」，合格投標數量遠超過總承銷數量，反映市場投資人對競拍可轉債的高度興趣，亦成功開啟可轉債承銷嶄新模式。

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