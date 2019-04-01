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美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

手帕擦屁屁 拎鐵桶買魚 她的不塑生活古老又前衛

大量董事長王作京 連任TEEIA理事長

2019-04-01 19:41經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

台灣電子設備協會（TEEIA）日前舉辦第七屆第一次會員大會，會中選出15位常務理事、五位監事，同時推選本屆正、副理事長、常務理事及常務監事人選。理事長部分，由大量科技董事長王作京獲選，連續第二屆當選，副理事長則為志聖工業董事長梁茂生，以及均豪精密總經理陳政興。

另，常務理事由盟立自動化總經理方玉崗，和帆宣系統總經理林育業擔任，常務監事則由創智智權董事長蔡新源擔任。TEEIA表示，新幹部未來將共同帶領台灣電子設備會員廠商一起深耕半導體、先進封裝測試、次世代顯示設備、智慧檢測與智慧製造系統領台灣的創新領域而努力，帶動台灣產業智慧化升級。

TEEIA指出，協會在理事長王作京帶領下，三年來積極帶領台灣電子設備進入半導體與先進封裝設備領域與智慧製造系統跨領域服務，會員廠商都已經展開在先進封測設備的布局，推動電子設備產業成績卓然，會員廠商的業績是目前產業設備領域之最，美中貿易戰的氛圍下還能夠有非常不錯的成長。

在海外拓銷與國際交流方面，有台日交流、大陸參訪、台荷商談，共舉辦494場媒合會，計138家台灣企業一同參與，充分與各國相關行業協會交流、合作與結盟，並帶領業者與國際業者交流互訪、促進國際合作並增強台灣電子設備產業競爭力。

教育訓練及技術服務上，共辦理技術培訓課程有48場計1,870人次，從長期人才育成，來強化台灣設備產業的整體競爭力。另外為了整合會員廠商智慧製造解決方案能量，也成立智慧製造4.0推動委員會，配合及協助推廣政府產業計畫，並與生技醫療、車用電子、食品業、自行車業等跨域產業媒合，推動台灣產業邁向智慧製造升級。

在展覽服務方面，協會彙整國內外產業展覽訊息，提供會員廠商參考，並針對會員需求提供展覽方面諮詢與協助，在國內協辦的「智慧顯示展」及「智慧製造與監控辨識展」上，三年內合計帶領1121家廠商共同展示，而在海外拓銷上，共帶領201家廠商，讓會員廠商不僅交出亮眼訂單，也大大提升國際知名度。

TEEIA會員大會也邀請與會嘉賓，包括經濟部中小企業處主任秘書陳國樑、群創、友達，以及公益財團法人日本台灣交流協會和半導體廠貴賓蒞臨，並安排一系列精彩演講，不只探討循環經濟在機械設備領域的創新思維與應用、設備預防保養如何有效地執行與判斷、半導體產業的智慧製造等趨勢議題，讓電子設備產業能夠有更多商機，為下個的兆元產業共同努力。

去年由TEEIA發起，並與工研院及金工中心等法人機構共同合作，完成台灣電子設備產業白皮書，為台灣電子設備產業發展擘畫出清楚方向。提出台灣電子設備產業「創新十年Innovation X」的發展願景、目標與實施方法，希望發行白皮書及說明會的推廣，能推動政策措施的執行，讓政府實際資源挹注與整合，打造台灣下一個兆元產業。

台灣電子設備協會會員合照。圖／TEEIA提供
台灣電子設備協會會員合照。圖／TEEIA提供
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