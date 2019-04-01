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通訊大廠拚5G 整合頻譜無縫接軌

2019-04-01 18:45台灣醒報 記者施養正╱台北報導

4G5G並存才能更經濟！」愛立信東北亞區主管馮家輝表示，新的5G技術不單只是更新設備，必須將原本4G的頻譜整合，用戶才能「無縫接軌」，辛苦的心血也不會因更換頻段而遺失。台灣愛立信總經理何可申也強調，目前愛立信已提供超過300萬台新型4G/5G的基地台，並持續在美國及亞洲等地區領先全球。

4G／5G頻譜共享

馮家輝說，公司將於2019年把5G推向全球，不單單只是更新設備，連原本4G的頻譜都能支援，而愛立信在這方面的技術已經在美、澳、歐等國家上路。他說，如果有良好的4G設備，那麼升級到5G將有更高的品質，而愛立信推出的4G/5G動態頻譜共享功能更是獨步全球。

因此，愛立信也推出全新的雲化核網產品，釋出多達7種解決方案，可同時支援4G、5G甚至更早期的通訊網路，以確保先前的服務能「無縫接軌」。馮家輝說，雲化合網的產品將能實現自動化容量管理並保持高效穩健的營運。他舉例，在MWC大展中，包括日本通訊大廠DOCOMO及韓國通訊商KT的展區都使用愛立信的技術，透過此方案，原本須21天的資訊傳輸量，將能大幅縮減到數小時即可完成。

馮家輝說，愛立信的無線網路技術將能加速「工業4.0」的實踐，並協助電信營運商提供製造業和倉儲業專用的行動網路，從現今的4G/LTE開始，提供明確的5G升級途徑，將4G及5G提供給新興的工業市場使用，並強化企業客戶的專用網路與物聯網產品之間的組合。

普及AR及VR技術

「今年2月的世界通訊大展（MWC）就將5G視為今年度的重點發展項目」，何可申指出，在展場中可以看到英國廠商透過5G網路即時連線，使一個Live Band能透過網路即時傳輸影像，完成「現場演出」，其中技術即是與愛立信合作。

愛立信執行長鮑毅康也曾在MWC演講時表示，消費者和企業客戶都在等待5G時代來臨，而據調查，全球將有3分之1的智慧型手機用戶於6個月內移轉至推出5G的電信營運商，而首批5G受惠者正是這些使用行動寬頻的用戶，屆時不僅是電動車和機器人，更能普及至電競及體育轉播中AR及VR技術。

愛立信東北亞區台灣香港及澳門網路部主管馮家輝(左)及台灣愛立信總經理兼韓國愛立信總經理何可申(右)（photo by 台灣愛立信提供）

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