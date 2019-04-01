JDI本周公布新股東 日媒點名TPK

2019-04-01 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



日媒指出，日本顯示器（JDI）預計本周將公布投資對象，並點名包括台資企業宸鴻TPK-KY（3673）、淳安以及中國國營基金絲路基金、中國嘉實基金將入股JDI，形成「台日中聯盟」，搶攻未來iPhone的OLED面板大商機。

針對外電消息，包括TPK-KY在內的國內業者均不予置評。不過，多家日媒過去多次報導TPK-KY與絲路基金為主的企業聯盟，將對JDI投資600至800億日圓，約佔JDI財務重建總金額1,100億日圓的三至五成，而此一投資金額與JDI對外公布的新聞稿一致。

目前JDI將藉由發行股票及債券的方式來取得600至800億日圓的資金，除透過將INCJ（日本產業革新投資機構）所擁有的債權轉換為優先股的方式，還有其他合作對象的投資，而最終JDI的財務重建總金額約可獲得逾1,100億日圓。

據悉，由於目前蘋果iPhone的OLED面板均由三星獨家供貨，蘋果為分散供應鏈風險，並降低OLED面板價格，期盼JDI能供應OLED面板，但無奈JDI雖有相關技術，卻連年赤字致使營運陷入困境，因此急需金援紓困，並向台、中企業求援。

日前更有陸媒披露，JDI會長東入來信博及常務董事福井功、JDI最大股東日本產業革新機構社長勝又幹英、執行董事東伸之等人，已於今年2月中時，前往浙江與當地官員討論蓋OLED廠事宜。

據瞭解，JDI將獲得大陸官方及中國大陸絲路基金等資金支援，預計投資5,000億日圓蓋廠，興建一條OLED生產線，最快2021年量產，目標月產能400萬片，未來由JDI生產OLED面板、TPK供應相關觸控模組，藉此打入蘋果供應鏈。

此外，浙江官員已與JDI高層將此次計畫命名為「鳳凰計畫」，期盼營運陷入困境的JDI能藉此如同浴火鳳凰般起死回生。

法人指出，無論被點名的台資企業是否能順利入股，蘋果欲打破三星壟斷OLED面板的決心相當明顯，而JDI顯然是目前最佳的解決方案，對台、日、中三方企業而言，顯然是最佳的轉機。