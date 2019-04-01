V15輕旗艦登台主打高規親民價 vivo：下半年將開專賣店

2019-04-01 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



國際智慧手機品牌vivo今天在台發表全新輕旗艦V15系列，vivo台灣分公司總經理陳娟表示，vivo V15 / V15 Pro是全台首款3200萬畫素升降式前鏡頭，搭配120度AI超廣角三攝鏡頭，並支援雙引擎閃充和NFC功能，旗艦規格售價卻很親民，無論外觀、性能和價格上，都將為消費者帶來更多驚喜，下半年也會繼續推出新產品。

陳娟還表示，vivo在台灣投資預算無上限，目前公司在台人數53人，但上半年機會擴增至80到90位，招聘人員「除了總經理，其他都要。」

她也透露，vivo在台擴大招聘，除了希望後勤跟上前端外，目前vivo在台灣通路有2300點，下半年也計畫在台開設專賣店，以增強消費者實際體驗，且全台北中南都會考量規畫。

vivo V15 / V15 Pro承襲NEX旗艦機升降式前鏡頭，與無「瀏海」零邊界真全屏兩大特色，螢幕佔比高達91.64%由於，且台灣版本都支援雙引擎閃充和NFC功能，其中vivo V15共有水晶藍及魅力紅兩色，單機售價10,990元，今起於台灣大哥大全省直營暨特約門市和udn購物網、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo!奇摩購物中心、東森購物網、Myfone購物、蝦皮vivo授權商店等線上購物通路全面開賣。

vivo V15 Pro則有水晶藍及珊瑚紅兩色，預計5月上市，單機售價14,990元。

V15系列除了將感應器和聽筒配置隱藏在螢幕與邊框內，更導入vivo NEX旗艦機才有的升降式前鏡頭，畫素由NEX的800萬提升至3,200萬畫素，開啟速度提升70%、只需0.46秒就能開啟升降，並通過抗壓、跌落測試。