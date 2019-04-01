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V15輕旗艦登台主打高規親民價 vivo：下半年將開專賣店

2019-04-01 16:59聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

國際智慧手機品牌vivo今天在台發表全新輕旗艦V15系列，vivo台灣分公司總經理陳娟表示，vivo V15 / V15 Pro是全台首款3200萬畫素升降式前鏡頭，搭配120度AI超廣角三攝鏡頭，並支援雙引擎閃充和NFC功能，旗艦規格售價卻很親民，無論外觀、性能和價格上，都將為消費者帶來更多驚喜，下半年也會繼續推出新產品。

陳娟還表示，vivo在台灣投資預算無上限，目前公司在台人數53人，但上半年機會擴增至80到90位，招聘人員「除了總經理，其他都要。」

她也透露，vivo在台擴大招聘，除了希望後勤跟上前端外，目前vivo在台灣通路有2300點，下半年也計畫在台開設專賣店，以增強消費者實際體驗，且全台北中南都會考量規畫。

vivo V15 / V15 Pro承襲NEX旗艦機升降式前鏡頭，與無「瀏海」零邊界真全屏兩大特色，螢幕佔比高達91.64%由於，且台灣版本都支援雙引擎閃充和NFC功能，其中vivo V15共有水晶藍及魅力紅兩色，單機售價10,990元，今起於台灣大哥大全省直營暨特約門市和udn購物網、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo!奇摩購物中心、東森購物網、Myfone購物、蝦皮vivo授權商店等線上購物通路全面開賣。

vivo V15 Pro則有水晶藍及珊瑚紅兩色，預計5月上市，單機售價14,990元。

V15系列除了將感應器和聽筒配置隱藏在螢幕與邊框內，更導入vivo NEX旗艦機才有的升降式前鏡頭，畫素由NEX的800萬提升至3,200萬畫素，開啟速度提升70%、只需0.46秒就能開啟升降，並通過抗壓、跌落測試。

此外，vivo也將引領業界推出的隱形指紋解鎖技術移植至V15Pro，同時也是V系列首度搭載隱形指紋辨識技術，V15Pro配備的第五代隱形指紋導入3P鏡頭、DSP優化及光學感光器件，提供更精準細緻的感光辨識、更優化的指紋識別演算，解鎖更加安全迅速。

V15系列導入vivo NEX旗艦機才有的升降式前鏡頭，畫素由NEX的800萬提...
V15系列導入vivo NEX旗艦機才有的升降式前鏡頭，畫素由NEX的800萬提升至3,200萬畫素，開啟速度提升70%、只需0.46秒就能開啟升降，並通過抗壓、跌落測試。 vivo提供
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vivo台灣分公司總經理陳娟表示，vivo在台灣投資預算無上限，將持續擴充員工編...
vivo台灣分公司總經理陳娟表示，vivo在台灣投資預算無上限，將持續擴充員工編制。vivo提高
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vivo V15系列除了將感應器和聽筒配置隱藏在螢幕與邊框內，更導入vivo NEX旗艦機才有的升降式前鏡頭。記者鄒秀明攝影
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