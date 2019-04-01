5G共網共頻？愛立信：技術可行 問題在商業模式

2019-04-01 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



5G商業化進入倒數，台灣也即將釋出5G執照，新的電信管理法也正朝向「共網」、「共頻」、「共建」方向前進，台灣五家電信業者看法不同，國際電信設備商愛立信則認為，技術可行，但問題在商業模式。

台灣愛立信總經理何可申表示，從5G共頻、共網、共建等議題來看，技術上來說沒有問題，愛立信目前推出的所有產品都做得到，但關鍵在於商業上的挑戰，營運協議跟商業談判，會出現衝突。

何可申表示，舉一個極端的例子來談，如果台灣只有一個網路，如此一來不管台灣有多少電信公司，服務上都無法有差異化，不管怎麼競爭對消費者都沒有差異。

至於世界上是否成功案例，台灣愛立信表示，香港有兩個電信營運商使用同一個無線網路，但是核心網路是分開的，成功最大原因是因為兩個電信營運商的擁有者是同一個人，因此最大困難點是商業，非技術。

台灣愛立信今天舉行記者會，展望全球通訊產業即將邁入5G時代，以及愛立信在今年2019年世界行動通訊大會MWC上展示技術能量。

愛立信總裁暨執行長鮑毅康（Börje Ekholm）日前在2019世界行動通訊大會（MWC 2019）的媒體與分析師大會上強調，5G是一項國家關鍵基礎設施的重要性，2019年，我們正在全球各地啟動5G。

愛立信宣佈，已與全球17家營運商簽署5G合約。目前，愛立信正在美國、歐洲、亞洲和澳洲部署5G網路，擁有完整、動態、靈活的5G產品組合，並擁有相應的資源和供應鏈產能，能夠滿足5G在全球快速成長的市場需求。

鮑毅康表示，消費者和企業客戶都在等待5G時代的到來。愛立信消費者行為研究室（Ericsson ConsumerLab）研究顯示，全球三分之一的智慧型手機用戶將立即或在6個月內轉移至已推出5G的營運商。目前，美國和亞洲在5G發展方面處於領先地位。

鮑毅康指出，首批5G商用的受惠者將是行動寬頻用戶，大規模且極具成本效益的容量擴充充分支援遊戲和體育轉播領域中AR和VR的全新應用。

鮑毅康認為，也以行動機器人和全電動自駕車領域正在進行的合作為例，展現5G將如何推動產業發展，超越消費性產品，進入工業物聯網領域。