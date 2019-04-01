親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

台股開高走低 法人：仍會走高

2019-04-01 15:30經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股今（1）日早盤加權指數開高走高，且創今年新高，在電子權值股帶頭領軍之下，指數攻上10,700大關，最高來到10735.07點，不過午盤在獲利了結賣壓重後，指數失守10700關卡，以上漲1.59點，收在10642.63點，成交量達1530.56億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，整體而言，台股在亞股中表現強勢，今日在鴻海成交量增之下，帶動指數成交量放大，預期在美股震盪走高之下，台股後續仍有走高機會。

今日台股漲勢主要功臣在電子權值股，尤其鴻海 （2317）在毛利率提升帶動獲利上升，超乎市場預期，去年第4季創歷史第3高好表現，帶動今日股價強勢帶量走揚午盤就漲停，且日前處分阿里巴巴股權，交易總金額約達新台幣122.54億元。

今年來鴻海表現都不如大盤，今日開啟落後補漲行情，後續表現值得關注，究竟是反應財報亮眼表現，還是市場對於選總統有所期待。

其餘包含玉晶光、欣興、泰碩、和鑫、精測皆有9%以上的漲幅。

日盛投顧協理鐘國忠指出，由於前兩月營收與去年表現前兩月營收表現略持平，且第1季外資大幅買超千億，後續除了關注外資法人動向外，還有本周大立光公布營收、清明連假後下周一多家公司公布營收，以及今日為年報最終公布日期。

台股營收鴻海
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

進駐國家生技園區 科懋鎖定細胞研究

2019-04-01 14:39

愛立信布局5G！宣布已與全球17家營運商簽署合約

2019-04-01 14:39

Vivo推新機 將擴大在台徵才

2019-04-01 14:34

鴻海飆漲停 市值突破1.12兆僅次於台積電

2019-04-01 14:32

威盛攜手小獅科技 搶攻自駕配送車市場

2019-04-01 13:04

中若對美加大採購 中經院：應不致影響台主力產品

2019-04-01 13:04

鴻海飆漲停 台股一度站上10700點

2019-04-01 13:01

外資調升目標價鴻海大漲 正向展望營益表現

2019-04-01 10:59

哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力

2019-04-01 10:36

郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30

去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆

2019-04-01 09:46

燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣

2019-04-01 09:14

春天的新葉 台積接單逐季向上

2019-03-31 23:33

群創回歸誠美材 著眼料源

2019-03-31 23:31

半導體鏈 下半年回溫

2019-03-31 23:29

誠美材改選 群創卡位

2019-03-31 23:29

誠美材短線搭轎客 留意變數

2019-03-31 23:29

IBM從切肉機走向雲端

2019-03-31 15:20

「永不放棄」 高璐華 失敗當學習

2019-03-31 15:17

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

壽險太集中？49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58

誠美材改選 群創卡位

2019-03-31 23:29

群創回歸誠美材 著眼料源

2019-03-31 23:31

小確幸掰掰？2千元網購免稅 研議取消

2019-03-31 23:19

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

2019-04-01 11:00

營業稅大查稅4月1日啟動 娃娃機首度列入

2019-03-31 16:39

誠美材短線搭轎客 留意變數

2019-03-31 23:29

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

春天的新葉 台積接單逐季向上

2019-03-31 23:33

何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:40

罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:48

郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后

2019-04-01 12:48

抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露

2019-04-01 00:24

櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾

2019-03-31 23:05

華孚大陸子公司大火 估計影響4月營收40%~50%

2019-03-31 18:35

雙薪123萬元家庭報稅 這種狀況下免稅

2019-04-01 11:50

去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆

2019-04-01 09:46

燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣

2019-04-01 09:14

名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！

2019-04-01 00:34

半導體鏈 下半年回溫

2019-03-31 23:29

郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30

哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力

2019-04-01 10:36

愚人節上任台灣大總座 林之晨要大家猜有沒有他的座位

2019-03-31 15:59

逸達腫瘤新藥 啟動全球授權

2019-04-01 05:58

華映綠能將下市 財長：公股銀行損失23億元

2019-04-01 13:03

房屋租賃終止 須向稅局報備

2019-03-31 22:30

小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12

美時打國際盃 對手變牽手

2019-04-01 05:58

彰銀東莞回扣案 財長三點說明

2019-04-01 10:19

董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作

2019-03-31 23:25

彩券中獎逾2千課稅2成 財長：3個月內研議

2019-04-01 14:06

逸達研擬分割公司 引進新夥伴

2019-03-31 23:31

謝志堅專訪／陽明致勝三招 力拚轉骨

2019-04-01 00:36

夾娃娃機將被查稅 場主：影響有限願繳稅

2019-03-31 21:58

資金匯回租稅優惠 綠委加碼

2019-04-01 00:31

夾娃娃機、醫美 今起大查稅

2019-03-31 22:29

公司治理評量 13家創佳績

2019-04-01 00:03

農委會要求高市府報告訂單明細 陳吉仲：否則很難落實

2019-04-01 10:08

夾娃娃機、露營場 要查稅了

2019-03-31 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top