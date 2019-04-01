台股開高走低 法人：仍會走高

2019-04-01 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（1）日早盤加權指數開高走高，且創今年新高，在電子權值股帶頭領軍之下，指數攻上10,700大關，最高來到10735.07點，不過午盤在獲利了結賣壓重後，指數失守10700關卡，以上漲1.59點，收在10642.63點，成交量達1530.56億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，整體而言，台股在亞股中表現強勢，今日在鴻海成交量增之下，帶動指數成交量放大，預期在美股震盪走高之下，台股後續仍有走高機會。

今日台股漲勢主要功臣在電子權值股，尤其鴻海 （2317）在毛利率提升帶動獲利上升，超乎市場預期，去年第4季創歷史第3高好表現，帶動今日股價強勢帶量走揚午盤就漲停，且日前處分阿里巴巴股權，交易總金額約達新台幣122.54億元。

今年來鴻海表現都不如大盤，今日開啟落後補漲行情，後續表現值得關注，究竟是反應財報亮眼表現，還是市場對於選總統有所期待。

其餘包含玉晶光、欣興、泰碩、和鑫、精測皆有9%以上的漲幅。

日盛投顧協理鐘國忠指出，由於前兩月營收與去年表現前兩月營收表現略持平，且第1季外資大幅買超千億，後續除了關注外資法人動向外，還有本周大立光公布營收、清明連假後下周一多家公司公布營收，以及今日為年報最終公布日期。