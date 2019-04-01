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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

牧德董座：PCB市況較先前穩定 樂觀上市三大效益

2019-04-01 15:19經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

牧德（3563）董事長汪光夏今（1）日提到，目前看PCB市場設備需求已經較先前穩定，樂觀上市後將帶來三大益處，有助吸引人才、更多國際投資機構關注以及增加團隊國際知名度等。

牧德預定4月2日轉上市掛牌。汪光夏提到，公司AOI強項整合影像以及光學領域因此改掛光電類股；其次，上市後將能引進以及吸引更多優秀人才與增加產品曝光度強化團隊實力，第三吸引更多國際投資機構關注，目標將外資持股比例從現在25~30%推升到40%。

牧德光電
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