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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

嚴慶和：伊頓推不斷電儲能雙功系統 能為客戶帶來價值

2019-04-01 15:10經濟日報 記者張義宮╱即時報導

伊頓東亞區業務部副總裁嚴慶和 (Jimmy Yam)表示，伊頓今年在台灣推出的不斷電儲能雙功系統 (Dual Purpose UPS)能為客戶帶來價值，幫助大型及中小型企業降低成本，尤其是對於中小型企業；同時可協助政府減少發電供應量。

嚴慶和負責伊頓在東亞市場重任，有豐富的東亞區業務經驗，日前伊頓的東亞市場會議在台灣舉行，他接受本報訪談。

他分析，今後產業發展的的新趨勢是「IoT、5G、大數據」，市場主要Focus在其功能、安全 (Security)、數據中心的建立，將會產生對電力的需求，伊頓雙功能UPS、儲能系統能提供幫助，除了針對大企業，也會特別關注中小企業的需求。

嚴慶和觀察，以815大停電為例，發現台灣電力有不足的狀態，以及政府對再生能源的注重，因此，伊頓以在歐美與政府合作，想把過去經驗引進到台灣，給予建議。

再生能源趨勢讓伊頓改變其營運上的策略，產品往儲能發展，伊頓所提供的儲能電力品質必須維持高水準。太陽能、風力是最大眾的再生能源，他認為，台灣太陽能發展很不錯，普及化就能帶來成本降低的優勢，對環境帶來好處，終究會成為未來能源主流。

他指出，伊頓在台灣的業務佔比很高，每年持續成長，成長的動力是台灣企業對於新技術的接受度高，伊頓在新產品推動上更快速；同產業的企業之間會互相推薦伊頓；產品品質、解決問題的反應速度、售後服務都必須到位，提供「價值」給客戶。

伊頓在東亞區以UPS產品銷售成長最多，以主要產業為例，新加坡是數據中心，台灣則是製造業為主。

伊頓為客戶提供的是經驗和解決方案 (包括產品品質、解決問題反應速度、售後服務)，伊頓工程師都必須到位，因此， 伊頓台灣團隊多數為工程師。

他強調，伊頓台灣市場業務佔比在東亞區非常高，高達20至30%。伊頓非常看中台灣市場，因此在2008年購買了台灣飛瑞， 看中台灣注重技術的趨勢，很早就在投資台灣。

至於伊頓可以從儲能系統獲得什麼發展利基，從儲能技術來說，與Nissan合作為例，重複利用車用電池，成為儲能系統，把廢電池作為儲能功能之一，會是兩、三年後的趨勢。

綜合來說，台灣電子業對伊頓產品有較高的興趣，關鍵為此產業不能接受任何一秒的電力供應閃失，正可發揮伊頓在UPS產品的強項。

伊頓東亞區業務部副總裁嚴慶和表示，今年在台灣推出的不斷電儲能雙功系統 (Dual...
伊頓東亞區業務部副總裁嚴慶和表示，今年在台灣推出的不斷電儲能雙功系統 (Dual Purpose UPS)能為客戶帶來價值。記者張義宮／攝影
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