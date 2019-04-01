郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。報系資料照 分享 facebook 鴻海(2317)董事長郭台銘臉書及Line@帳相繼開張，最新臉書貼文秀出與美國總統川普的合照，打上「川普和郭台銘的悄悄話?」，另一張圖片則是寫著「川普說：祝你有滿滿的人才大平台」；郭台銘強調，「此時，我們需要更多想在實體經濟及工業發展上有抱負的新血加入，給我滿滿的人才大平台吧」；不過，更引來注意的是在貼文下方「選舉不能成為唯一的寄託要和世界拼搏不容易大家一起做實事」這段話。

郭台銘在周日發文指出，最近鴻海集團內部舉辦了第一屆集團工業AI 大賽，2個月間，有超過1000位同事在產線上使用真實數據建構了很多很棒的解決方案，集團AI 人才加上傲視全球的工業製造數據量，為鴻海集團打造「智慧製造，工業互聯網」的新篇章。

他強調，「此時，我們需要更多想在實體經濟及工業發展上有抱負的新血加入，給我滿滿的人才大平台吧」，同時還附上鴻海集團徵才網址。

文末的貼文還有兩行字，分別寫著，「今年鴻海獎學鯨計劃科技獎項還要再擴大」、「選舉不能成為唯一的寄託要和世界拼搏不容易大家一起做實事」；由於有不少網友勸進、支持，表達支持郭台銘參選總統的態度，因此這句貼文也引來關注。

郭台銘在這篇貼文中同時透出與美國總統川普的合照，另外還有一張圖文，內容寫著「相對於美國的政策宣誓，鴻海集團擁有全球最大量，最有意義的工業大數據，我們辦理了第一屆集團內部工業AI大賽，2個月間超過1000位從事AI相關同事在實際產線上，運用真典數據建立了各種了不起的演算模型，隨插即用的產品，為智慧製造開創了無限可能，也發現鴻海人才濟濟」。

「一位同事分享能在製造產線上預測產品品質和機器故等問題，對實體經濟，生產技術的進步實現個人所學，比過去在廣告平台或遊戲產業更覺得對人類社會有貢獻，這就是我所說計利當計天下利的想法」。歡迎大數據，AI人才加入鴻海集團，為世界工業的進步一起努力。