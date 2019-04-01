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告別「平成」：日本怎麼選出「天皇新年號」？

【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

今日證券市場五大事

2019-04-01 07:47經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、台股三王 外資唱旺

外資捧台股三王！麥格理、大和資本出具最新報告，分別看好台積電第2季表現及鴻海毛利趨勢，將台積目標價調高至275元，鴻海評級升至「加碼」，展望翻多，加上先前六大外資喊大立光上5,000元，三王走多可望為台股添柴火。

二、上市櫃年報創高 台股元氣旺

上市櫃公司年報今（1）日將全數出爐。由於去年上半年達景氣高峰，不少公司獲利繳出佳績；外資統計，上市櫃公司去年獲利可望創高，將比前年的2.19兆元成長1%。法人預期，隨著年報傳出佳音，將帶動本周台股再戰波段高點。

三、春天的新葉 台積接單逐季向上

大陸最大手機品牌廠華為新旗艦P30市場反應好，台積電供應鍵則透露，華為旗下晶片廠海思半導體提前下單，把第3季訂單提前到第2季生產。此外，台積電將趕製上季因光阻劑汙染受影響的訂單，讓本季營運增溫，加上美中貿易戰緩和，因新技術帶動市場需求，台積電本季起營運可望脫離谷底逐季向上。

四、KY股除權息行情 發動

即將進入上市櫃公司除權息旺季。其中KY族群受惠於節稅題材激勵，近期吸引市場買盤挺進，股價率先發動除權息行情，「KY族群」已成為近期台股盤面交投新寵。

五、雙優族群 短線首選

台股周線連三紅，指數攻克10,600點關卡。法人表示，現階段大盤因短線漲多，呈現「上有壓、下有撐」的箱型整理格局，操作布局上，「營運佳、展望正向」族群，將是短線盤面抗震的首選。

台積電台股外資

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