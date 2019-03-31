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愚人節上任台灣大總座 林之晨要大家猜有沒有他的座位

2019-03-31 15:59經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠，延攬之初創投創辦合夥人林之晨擔任台灣大哥大新任總經理，並將在4月1日愚人節上任。在上任前，台灣大也特製一個最強新人終極面試「地表最強新人Jamie （林之晨）vs宇宙最強Boss大董（蔡明忠）」影片，放上臉書粉絲團與粉絲互動。

林之晨也在自己臉書轉發，「被市值120億美金的台灣大聘僱為總經理，要通過什麼樣的考驗」，更好奇「到底明早報到時會不會有我的座位呢」，讓大家猜一猜。

「地表最強新人Jamie （林之晨）vs宇宙最強Boss大董（蔡明忠）」影片中，由林之晨親自上陣，由飾演大董的演員出考題，包含要帶領走向國際，體力怎麼樣，更秀出大董最得意的東京馬拉松獎牌，讓林之晨一路從5K、10K、21K、完成全馬的42K，後續的溝通、激勵同仁等考驗，更讓林之晨大秀饒舌歌，以及跟富邦悍將的啦啦隊Angels一起跳啦啦隊舞蹈。

影片最後，林之晨通過考驗，大董指示他4月1日來上班，走出門的那一刻，林之晨也對於4月1日到台灣大當總經理「真的假的？」感到疑惑。

台灣大臉書團小編也以聽說我要有新同事了？要大家猜猜，林之晨是否通過考驗，禮拜一會來上班嗎？同時推出參加活動抽三星A8s智慧手機，吸引網友熱烈轉發、留言。

林之晨台灣大哥大

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